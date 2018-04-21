HABER

"Tertemiz ettik hamdolsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok" - "Çadırlarda, komşularının evinde kalan garibanların hepsinin evini teslim ediyoruz. Onların hakikaten bir suçu yok, masum insanlar, günahsız insanlar ve çile çeken insanlar"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok." dedi.

Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının, okulun bahçesinde gerçekleştirilen 3. buluşmasında yaptığı konuşmada, Kayserili hayırseverlerin eğitimden, sağlığa, din hizmetlerine kadar birçok alanda destek verdiklerini belirtti.

Bu özellikleriyle Kayserili hayırseverlerin tüm ülkeye örnek olduğunu anlatan Özhaseki, "Biz hayırseverlerimizle övünüyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek. Burada büyük bir cami yapacağız şimdiden cebimde burayı yaptıracakların isim listesi hazır. Allah hepsinden razı olsun. Bu okuldan da yetişen birçok hayırseverimiz var ve okullarının üzerinden ellerini çekmemiş durumdalar." diye konuştu.

Özhaseki, meslek liselerinin ülke sanayisinin gelişmesindeki önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Sanat okullarının önemini söylememe gerek yok, hepimiz biliyoruz. Elbette bir ülkede, şehirde en üst düzeyde eğitim yapanlar, bu işin doktorasını yapanlar, daha sonra profesör unvanını alıp hizmete koşanlar olacak ama üretim hep bizlerin ve sanat okulu mezunu arkadaşların omuzunda yükselecek. Ara eleman konusunda bu ülke bir dönem çok büyük bir zaafiyet çekti. Hepimizin bildiği gibi imam hatipler uğruna bu okulların da önü kesildi, öğrenci sayısında düşüşler oldu.
Bunlar geride kaldı, çok şükür. İnşallah bir daha da Türkiye'de böyle zor günler yaşanmaz, ideolojik tavırlı kamplaşmalar yaşanmaz diye dua ediyoruz."

- "PKK'yı tercih etselerdi iş gerçekten çok zordu"

Terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da verdiği tahribatları hükümet olarak onarmaya devam ettiklerini aktaran Özhaseki, bölge halkının bu aşamada kendilerine kucak açtığını ifade etti.

Özhaseki, terör mağduru masum halkın terör örgütüne sırtını döndüğüne vurgu yaparak, "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok." değerlendirmesini yaptı.

Bölgede terörden etkilenen halkın mağduriyetini gidermeye devam ettiklerini, evleri zarar görenlerin evlerini teslim etmeye başladıklarını anlatan Özhaseki, şu bilgileri verdi:

"Gezdiğimiz her yerde Kayseri'deki kapalı çarşıya girdiğinde nasıl bir kalabalık oluyorsa İdil de dün aynı kalabalık vardı, Şırnak'ta aynı kalabalık vardı, dua vardı, sevgi vardı.
Oradaki vatandaşın tavrı önemli. Niye? Eğer onlar PKK'yı tercih etselerdi iş gerçekten çok zordu. PKK geldi yaktı, yıktı gitti. 70 bin civarında evde hasar var. 26 bini oturulamaz durumda. Çok hızlı olarak orada şehirleşmeye başladık. Çadırlarda, komşularının evinde kalan garibanların hepsinin evini teslim ediyoruz.
Onların hakikaten bir suçu yok, masum insanlar, günahsız insanlar ve çile çeken insanlar. O insanların evlerini teslim edip, o işin alt yapısını, üst yapısını yapıp devletin verdiği sözü yerine getirdiğini göstermek bir kere orada pozitif etki yapmış durumda. Bunu gördük, oradaki güzelliği de sizlere yansıtmak istedim."

Meral Akşener'e büyük şok! Meral Akşener'e büyük şok!
Seks tarikatı nedeniyle gözaltına alındı!Seks tarikatı nedeniyle gözaltına alındı!
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

İlginizi Çekebilir

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.