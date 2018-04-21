KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İki gün boyuncu bulunduğum Şırnak ve daha önce gittiğim Yüksekova, Cizre buraları eskiden hiç bilmezdim ama şimdi sık sık gidiyoruz. Sokaklarında geziyorum, güvenlik sorunu kalmadı. Şehirlerimizde, ilçelerimizde PKK diye bir lanet örgüt kalmadı. Tertemiz ettik hamdolsun. Çukur mukur yok." dedi.

Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının, okulun bahçesinde gerçekleştirilen 3. buluşmasında yaptığı konuşmada, Kayserili hayırseverlerin eğitimden, sağlığa, din hizmetlerine kadar birçok alanda destek verdiklerini belirtti.

Bu özellikleriyle Kayserili hayırseverlerin tüm ülkeye örnek olduğunu anlatan Özhaseki, "Biz hayırseverlerimizle övünüyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek. Burada büyük bir cami yapacağız şimdiden cebimde burayı yaptıracakların isim listesi hazır. Allah hepsinden razı olsun. Bu okuldan da yetişen birçok hayırseverimiz var ve okullarının üzerinden ellerini çekmemiş durumdalar." diye konuştu.

Özhaseki, meslek liselerinin ülke sanayisinin gelişmesindeki önemine işaret ederek, şunları söyledi: