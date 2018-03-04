Tezcan: Başbakan'nın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin şehitleri uğurlanana kadar binalara bayrak asılması çağrısının, Başbakan Binali Yıldırım tarafından eleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine "Sayın Başbakanın bayrak üzerinden bir tartışma açması şık değil sevimsiz bir durum. Bayrak üzerinden, ortak, milli değerlerimiz üzerinden tekelci bir anlayış ile toplumu bölmeye kalkışmanın hiç kimseye, ülkeye faydası yok. Sayın Başbakan'a hiçbir faydası yok. Başbakan'nın bu işi dolaştırıp başka şeyler söylemesi yerine 'teşekkür ediyoruz bu çağrıya' demesini beklerdik. Doğru olanın yakışanın bu olması gerekirdi. Yoksa bayrak üzerinden tartışma açmaya devam ederlerse Türkiye Cumhuriyeti Havaalanlarına oradan hesabını vermekte zorlandıkları hangi bayrakları astırdıklarını biz çok iyi biliyoruz. Türk Bayrağı'nı malzeme yapmasınlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AK PARTİ VE MHP İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ"

İttifak yasasına ilişkin Tezcan, "Seçim güvenliğine ilişkin diğer partilerle görüşmelerimiz devam edecek. Pazartesi günü Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti ile görüşmelerimizi yapacağız. Salı günü Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Vatan Partisi görüşeceğiz. Bu görüşmelerden sonra parlamentoda grubu bulunan Halkların Demokratik Partisi ile ayrı bir görüşme gerçekleştireceğiz. Sonrasında, AK Parti ve MHP ile de partilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız seçim güvenliğinin sağlanmasıdır. Amacımız, milletin sandığa oyu nasıl girdiyse öyle çıkmasıdır. Oyun sandığa güvenle girmesini ve güvenle sayılmasını arzu ediyoruz. Türkiye'de seçim güvenliği son yıllarda fiilen ihlal edilir durumdaydı şimdi yasal düzenlemelerle seçim güvenliği ihlali yasal hale getirilmesi arzu ediliyor görülen o. Seçim güvenliğine ilişkin sivil toplum ile görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu.