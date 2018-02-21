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Tezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 16:46 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır.

Tezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir

ANKARA (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Bölgede İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye rejimi ile temas şarttır" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
"CUMHUR İTTİFAKI"
Tezcan, 'Cumhur ittifakı' için "Koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. E bu yaptığınız ne? Milleti aldatmaya doymadınız. Çıkıp özür de dilemiyorsunuz. Bu tek adam rejimi ittifakı, koalisyonudur. Bu bir tek adam koalisyonudur, bu koalisyonun başındaki kişinin tek hesabı vardır. Cumhurbaşkanı olmak. Ne olursa olsun cumhurbaşkanı olayım başka hiçbir şeyin önemi yok. Bütün sistemi bunun üzerine kurgulamışlar. Milleti kutuplaştırmaktan çekinmiyor. Ben yeter ki Cumhurbaşkanı seçileyim millet birbirini boğazlasa umurunda olmayan bir koalisyon lideri bir de sözcüsü var. O koalisyonun sözcüsü de Bahçeli'dir. Cumhurbaşkanlığına giden yolun yarın bu koalisyondan değil de bugün teröristsiniz dedikleri ile yana yana gelmekten geçtiğine inansın hiç şüphe yok Bahçeli'ye sırtını döner millete döner derki 'Bahçeli beni aldatmış.' Bugün terörist dedikleri ile yarın yeni bir koalisyon kurar. İktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse o ülkede demokrasi ciddi tehlike altındadır" diye konuştu.

"ŞİMDİ BEN MERAK EDİYORUM BU İŞE SAYIN BAHÇELİ NE DİYECEK?"
Cezaevinde tutuklu bulunan HPD'nin eski eşgenel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, mahkemede söylediği "Referandumda (2010) evet dememiz için Öcalan'dan mektup getirdiler" iddiası için Tezcan, "2010'da Öcalan'ın mektubunu hangi bakan getirdi? Hangi bakan Öcalan'ın talimatını HDP'ye getirdi? Erdoğan, başka muhataplar bunu açıklasın. Devletin bakanını mektup taşıyıcısı, postacı yapmışsınız. Çıkın açıklayın. Demirtaş diyor ki '2015 seçimlerinde İmralı üzerinden seçimlere girmeyin diye talimat geldi bize' diyor. Talimatı getiren sizsiniz. Şimdi ben merak ediyorum bu işe sayın Bahçeli ne diyecek? Cevap bekleme hakkımız olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"SURİYE HÜKÜMETİ İLE DERHAL VE HIZLI BİR ŞEKİLDE TEMASA GEÇİLMELİDİR"
Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Tezcan, "Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Bölgede İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye rejimi ile temas şarttır" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI ETKİLİ BÜTÜN YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASINA EVET DİYORUZ"
Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları konusunda ise Tezcan, "Türkiye'de çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına evet diyoruz ancak bu yetmez. İstismarı yaratan kültürü yok etmek gerekir. 10 yılda çocuk istismarı sayısı yüzde 700 artmış. Bu bataklık nerede türedi? Kaçak yurtlar, kaçak eğitim kurumları, sibyan mektepleri. Bütün bunlar AK Parti döneminde hızlı bir şekilde arttı. Yurtlarda ortaya çıkan istismarın sayısını hesap etmek mümkün değil. CHP mücadele etti bunlarla" dedi.

Tezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidirTezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidirTezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Suriyemi aynı dünyada yaşamiyormuyuz acaba bir suriye varda bizmi bilmiyoruz milyonlarca halkı komşu ülkelerde bir suriye mi bıraktılar
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