Tezcan: Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir

ANKARA (DHA) - CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Bölgede İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye rejimi ile temas şarttır" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"CUMHUR İTTİFAKI"

Tezcan, 'Cumhur ittifakı' için "Koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. E bu yaptığınız ne? Milleti aldatmaya doymadınız. Çıkıp özür de dilemiyorsunuz. Bu tek adam rejimi ittifakı, koalisyonudur. Bu bir tek adam koalisyonudur, bu koalisyonun başındaki kişinin tek hesabı vardır. Cumhurbaşkanı olmak. Ne olursa olsun cumhurbaşkanı olayım başka hiçbir şeyin önemi yok. Bütün sistemi bunun üzerine kurgulamışlar. Milleti kutuplaştırmaktan çekinmiyor. Ben yeter ki Cumhurbaşkanı seçileyim millet birbirini boğazlasa umurunda olmayan bir koalisyon lideri bir de sözcüsü var. O koalisyonun sözcüsü de Bahçeli'dir. Cumhurbaşkanlığına giden yolun yarın bu koalisyondan değil de bugün teröristsiniz dedikleri ile yana yana gelmekten geçtiğine inansın hiç şüphe yok Bahçeli'ye sırtını döner millete döner derki 'Bahçeli beni aldatmış.' Bugün terörist dedikleri ile yarın yeni bir koalisyon kurar. İktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse o ülkede demokrasi ciddi tehlike altındadır" diye konuştu.