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Tezcan ve Özkan seçim şarkısını seslendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan, sözlerinde partinin seçim sloganının da yer aldığı "Millet için geliyoruz" adlı şarkıyı birlikte söyledi - Fethi Açıkel ile Erdoğan Toprak'ın eşlik ettiği Tezcan ve Özkan'ın görüntüleri, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan, partilerinin seçim sloganının yer aldığı "Millet için geliyoruz" adlı şarkıyı söyledi.

Tezcan ve Özkan'ın partilerinin seçim sloganının yer aldığı "Millet için geliyoruz" adlı şarkısını seslendirdiği anların videosu, partinin "@herkesicinCHP" adresinden paylaşıldı.

Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünürek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan seçim şarkısının nakaratında "Artık tamam millet için geliyoruz hey hey / tam zamanı mutluluktan yana alacağız payımızı" sözleri yer alıyor.

Videoda, Tezcan ve Özkan'a, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ile Koordinatör Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak da eşlik ediyor. Partinin seçim müziği, yarın düzenlenecek seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında çalınacak.

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