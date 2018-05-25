Tezcan ve Özkan seçim şarkısını seslendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan, partilerinin seçim sloganının yer aldığı "Millet için geliyoruz" adlı şarkıyı söyledi.
Tezcan ve Özkan'ın partilerinin seçim sloganının yer aldığı "Millet için geliyoruz" adlı şarkısını seslendirdiği anların videosu, partinin "@herkesicinCHP" adresinden paylaşıldı.
Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünürek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan seçim şarkısının nakaratında "Artık tamam millet için geliyoruz hey hey / tam zamanı mutluluktan yana alacağız payımızı" sözleri yer alıyor.
Videoda, Tezcan ve Özkan'a, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ile Koordinatör Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak da eşlik ediyor. Partinin seçim müziği, yarın düzenlenecek seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında çalınacak.
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