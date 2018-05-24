Tezcan ve Özkan'ın yumruklaştığı iddiaları

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tuncay Özkan'ın, milletvekili aday listesi nedeniyle yumruklaştıkları yönünde çıkan haberleri ortak açıklama ile yalanladı.
CHP Basın Birimi'nden, Tezcan ve Özkan adına yapılan ortak açıklamada, çıkan haberlerin "yalan ve iftira"dan ibaret olduğu belirtildi.
Haberi kınadıklarını belirten Özkan ve Tezcan açıklamalarında, "Hiç yaşanmamış bir olayın gerçekmiş gibi sunulması yalandan öte bir şey değildir. Medyadaki bu yandaş ve yalancı yapıya artık bir 'yeter' demek gerekiyor. Palavranın, iftiranın, itibar cellatlığının ve yalakalığın adı gazetecilik değildir. Bu yapılardan hukuk önünde hesap sorulacak, gerekli yasal başvurular yapılacaktır." ifadesini kullandı.
Söz konusu haberlerde Tuncay Özkan'ın, İzmir yerine İstanbul'dan aday yapılmasına tepki göstererek Bülent Tezcan ile tartıştığı ve yumruklaştığı iddia edilmişti.
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