HABER

TGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk kabinesini değerlendirdi.

TGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut oldu

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk kabinesini değerlendirdi. Menlik "Tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli’nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sayesinde bürokrasinin azalacağını ve işlerin daha da hızlanacağını belirten TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli’nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans” diye konuştu.

“BÜROKRASİ AZALACAK, İŞLEYİŞ HIZLANACAK”

Yeni kabinenin doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışması sayesinde bürokrasinin azalacağını, işleyişin hızlanacağını belirten Menlik, “Bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabilecek” şeklinde konuştu.

Yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yer almasını da değerlendiren Menlik, şunları söyledi:

"BAKAN PAKDEMİRLİ GIDA SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN TANIYOR"

“Bakanlığın isminden gıdanın çıkartılması ilk bakışta bir olumsuz gibi görünebilir. Ancak tarım ve gıda sektörleri, birbiriyle iç içe iki sektördür. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Gıda ve içecek sanayinin üretimdeki temel hammaddesi tarımsal ürünlerdir. Diğer yandan üretilen tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, ancak ve ancak güçlü bir gıda ve içecek sanayi ile mümkündür. Dolayısıyla bakanlığın adında gıda olup, olmaması değil, iki sektörün birbiriyle uyum için varlığını güçlendirerek sürdürmesi daha önemlidir. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın Bekir Pakdemirli de, bugüne kadar üstlendiği görevler itibariyle, gıda sektörünü yakından tanıyan, sorunları bilen bir isimdir. Sektörün daha da gelişmesi ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması bakımından kendisinin bakanlığının sektörümüz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum kuruluşu TGDF olarak kendisiyle yakın bir mesai içinde, çalışmalarına destek vereceğiz”.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendiCumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

İlginizi Çekebilir

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilk icraatı belli oldu! Açılışına katılacak

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

Cumhurbaşkanıyla gelecek ve gidecek kadrolar belirlendi

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Yeni kabinedeki bakanlardan ilk yorumlar! 'Biraz şaşırdım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah ilk iş yola çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.