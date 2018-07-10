TGDF Genel Sekreteri Menlik: Yeni kabine umut oldu

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk kabinesini değerlendirdi. Menlik "Tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli’nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sayesinde bürokrasinin azalacağını ve işlerin daha da hızlanacağını belirten TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli’nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans” diye konuştu.

“BÜROKRASİ AZALACAK, İŞLEYİŞ HIZLANACAK”

Yeni kabinenin doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışması sayesinde bürokrasinin azalacağını, işleyişin hızlanacağını belirten Menlik, “Bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabilecek” şeklinde konuştu.