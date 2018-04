İngiltere Başbakanı Theresa May, "Askeri müdahalenin hem doğru hem de hukuki olduğu konusunda karar verildi" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye operasyonunun ardından basın toplantısı düzenledi. Duma’da gerçekleştirilen saldırıların ardından sağlık merkezlerine varan sivillerin toksit kimyasallara maruz kaldığına şeklinde raporlara ulaşıldığını kaydeden May, "Bunun sorumlusunun kim olduğuna ilişkin bilgilerimiz var. Suriye rejimi olduğunu biliyoruz. Bir varil bombasının kullanıldığı ve kimyasalların bu şekilde gönderildiği ifade ediliyor. Birçok rapor bir rejim helikopterinin Duma’nın üzerinde uçtuğunu aktarıyor. Herhangi bir şekilde muhaliflerin helikopterleri ya da varilleri yok. Güvenilir kaynaklar Suriyeli yetkililerin Duma’da klor kullandığına dair raporlar sunuyor. Başka hiçbir grup bunu gerçekleştirmiş olamazdı. DEAŞ’ın Duma’da herhangi bir varlığı da söz konusu değil. Saldırı hiç kimseyi şaşırtmadı. Suriye rejiminin bu konuda korkunç bir geçmişi olduğunu biliyoruz. Kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığını biliyoruz" dedi.