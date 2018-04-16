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Theresa May: “Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz” dedi.Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Parlamento’nun onayını almadan ABD ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlenen operasyon kararını meşrulaştırmak için bugün, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun önüne çıktı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz” dedi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Parlamento’nun onayını almadan ABD ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlenen operasyon kararını meşrulaştırmak için bugün, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun önüne çıktı. Operasyonun amacının Birleşik Krallığın çıkarlarını korumak olduğunu belirten May, kimyasal silah konusundaki hassasiyete değinerek, “İster Suriye’de, ister Birleşik Krallık sokaklarında, nerede olursa olsun, kimyasal silahların kullanılmasının normalleştirilmesine izin veremeyiz” şeklinde konuştu.

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