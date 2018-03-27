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Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kuruldu.TBMM Genel Kurulu’nda tıbbi aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek, üretiminin arttırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması ve ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması görüşüldü.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu’nda tıbbi aromatik bitkilerin ekolojik denge gözetilerek, üretiminin arttırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması ve ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması görüşüldü. Meclis Araştırması Komisyonu kurulması oylandı ve kabul edildi. Komisyon 12 üyeden oluşacak ve görev süresi üç ay olacak.

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