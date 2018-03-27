Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Meclis Araştırma Komisyonu görüşmeleri

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye’deki bütün biyo çeşitliliği kaydediyoruz. Şu ana kadar bir milyon 250 bin tane kayıt yapıldı" dedi.

Bakan Eroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Araştırılmasına İlişkin Araştırma Komisyonu kurulması ilişkin konuştu. Eroğlu, Türkiye’de 12 bin 500 bitki türünün olduğunu belirterek, bunun 3 bin 650’sinin endemik yani sadece Türkiye’de olduğunu ifade etti. Eroğlu, "Dünyada tıbbi ve aromatik bitkiler 115 milyar dolar pazar var. Türkiye nasıl ki pek çok bölgenin kavşak noktası, dört iklimin kavşak noktasıdır. Türkiye’de biyolojik çeşitlilik çok daha fazladır. 2013 yılından itibaren harekete geçtik. Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi diye muhteşem bir merkez kurduk" şeklinde konuştu.

Tıbbı aromatik bitkilerin yüzde 80’inin ormanlarda olduğunu söyleyen Eroğlu, "Başta Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak harekete geçtik. Her birimiz bir daire başkanlığı, araştırma merkezleri kurduk. Birinci Çalıştayı 2014 yılında gerçekleştirdik. 2016 yılında İkinci Çalıştayı gerçekleştirdik. Bilhassa Konya’da 2017 yılında çok büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Kongresi düzenledik. 18-19 Nisan’da Sağlık Bakanlığının düzenleyeceği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi var. Yine Antalya’da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi var" ifadelerini kullandı.

Eroğlu şöyle konuştu:

"600 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bu çalıştaylarda ve kongrelerde hedef koyduk. 2023 yılına kadar 5 milyar dolar hedef koyduk. Orman Bölge Müdürlükleri dışında, Milli Parklar Genel Müdürlüğü büyük veri tabanı hazırladı. Adı ’Nuhun Gemisi’. Türkiye’deki bütün biyo çeşitliliği kaydediyoruz. Şu ana kadar 1 milyon 250 bin tane kayıt yapıldı. Birçok ilde bitti. Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm Türkiye’nin biyo çeşitliliği taranacak ve kayıt altına alınacak."