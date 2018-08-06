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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 2053 vizyonum ve hedeflerimiz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuştu.

Gökhan ÇELİK, Harun UYANIK, Can EROK, İSTANBUL,(DHA)

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuştu. Pekcan konuşmasında, “Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" dedi.

Ataşehir'de bir otelde yapılan programa katılan Bakan Pekcan, “Biz Türkiye olarak İtalya ile Hindistan arasına konumlanmış serbest piyasa ekonomisine sahip Avrupa Birliği ile gümrük birliği anlaşması olan ve dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olan bir ülkeyiz. Türkiye'de önceleri üretmek önemliydi. Mühendislik bölümleri çok revaçtaydı. Daha sonra üretmeye başladık. Üretmek ile beraber en iyi şekilde pazarlayıp satabilme yönetim becerileri önem kazandı. İktisat, işletme, pazarlama bölümleri öne çıktı. Üretim yapıları tamamen değişecek. Yapay zeka gündelik alanda bir çok alana girecek. Bunların hepsi ekonomiyi de değiştirecek. Bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkeler yükselecek. Bu gerçekler ışığında Türkiye olarak yeni teknolojilere, tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Size çok iş düşüyor biz hazırız. Bu doğrultuda Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100'ncü yıl dönümü olan 2023 ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 vizyonumuz ve hedeflerimiz var" diye konuştu.

“GENÇLER ÖZELLİKLE ÇİNCE ÖĞRENMELİLER"

Pekcan,“Yaşadığımız son hadiseler, PKK terör örgütü, FETÖ yapılanması ve bulunduğumuz coğrafyadaki istenmeyen olaylar sosyal bilimler birikiminin ne kadar güçlü olması gerektiğini ve bu konuda ne kadar açık olduğunu hepimize göstermiştir.Aslında teknolojik ve dijital dönüşüm, sosyal bilimlere olan ihtiyacı arttırdı.Bugün herkes tarafından kullanılan sosyal mecranın arkasında büyük veri bankası ile desteklenen algoritmalar çalışıyor. Doğru politikalar geliştirmek için artık teknik bilimle sosyal bilimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Dünya nereye giderse gitsin iyi teknik bilgiyle birlikte iyi sosyal bilimcilerin olduğu ülkeler geleceğin lider ülkeleri olacaktır.Hepimizin özellikle gençlerin en temel görevi dünyayı anlamak ve kendinizi geliştirmek olmalıdır. Gençler, sadece batı dillerini değil, Arapça, Rusça ve özellikle de Çince'yi öğrenmeliler. Ben kendinizi çok iyi geliştirebileceğinize bir anne, bir iş kadını ve bir bakan olarak yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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