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"TİKA ümmete umut olan kurumumuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: (2) - "(İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in TİKA'yı kapatacağı yönündeki açıklamaları) Kesin olarak şunu ifade ediyorum ki bir FETÖ projesidir. Bu yaklaşımlar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'ye yabancılaşmış, düşmanlaşmış bir yaklaşımı ortaya koyuyor" - "TİKA girdiği her ülkede çok seviliyor. Daha fazla varlık göstermesi isteniyor. Her şey TİKA'dan bekleniyor. Okul, hastane, yol, su kuyusu, katarakt ameliyatı için doktor bekleniyor. Bundan rahatsız olan kim biliyor musunuz? FETÖ. Açık ve net"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in seçildiği takdirde TİKA'yı kapatacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Kesin olarak şunu ifade ediyorum ki bir FETÖ projesidir. Bu yaklaşımlar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'ye yabancılaşmış, düşmanlaşmış bir yaklaşımı ortaya koyuyor." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı Olay TV'nin yayınında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin dünkü Büyük İstanbul Mitingi'nin Türkiye'nin rengini, adeta sandık sonuçlarını verdiğini ifade etti.

Son dönemlerin en yoğun katılımlı ve coşkulu mitingini yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada miting alanını görünce "Bu iş bitmiştir" dediğini anlatan Çavuşoğlu, "Bunca dönem siyaset yapmış bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin bu lafı orada sarf etmiş olması bir sonucun göstergesi. Hakikaten İstanbul'dan dalga dalga yayılan bu coşkunun tüm Anadolu'ya tüm bölgelere ulaştığını görüyoruz." dedi.

Seçimlere 5 gün kaldığını belirten Çavuşoğlu, milletin yine istikrardan yana olacağını, yapılanları görerek yıkanlara ve yakanlara değil inşa ve imar edenlere, hayatı kolaylaştıranlara, insanların hayat standardını yükseltenlere oyunu vereceğine inandığını aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in seçildiği takdirde TİKA'yı kapatacağına ilişkin açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, "Kesin olarak şunu ifade ediyorum ki bir FETÖ projesidir. TİKA, mağdurların gözyaşını silen ve ümmete adeta umut olan kurumumuz. Bu yaklaşımlar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'ye yabancılaşmış, düşmanlaşmış bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Bugün TİKA'ya yurt içinden hem de Türkiye için ortaya çıktığını iddia eden siyasetçilerin bu kabil davranışlarla sözlerle saldırması emin olun ki büyük bir aymazlık, kesinlikle. Biz biliyoruz ki TİKA dünyada Türkiye'nin adeta bir barış elçisi. Türkiye'nin gülen yüzü, milletimizin veren eli." diye konuştu.

- "FETÖ, TİKA'dan çok rahatsız"

Çavuşoğlu, buna rağmen TİKA'ya bu denli saldırmanın başka şeyleri akla getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TİKA girdiği her ülkede çok seviliyor. Daha fazla varlık göstermesi isteniyor. Her şey TİKA'dan bekleniyor. Okul, hastane, yol, su kuyusu, katarakt ameliyatı için doktor bekleniyor. Bundan rahatsız olan kim biliyor musunuz? FETÖ. Açık ve net. Çünkü TİKA'nın olduğu yerde FETÖ kendine alan bulmakta zorlandı yıllarca. Son dönemde özellikle TİKA'nın yapmış olduğu atılımlar ve devreye giriş tarzı milletimizin bu engin yaklaşımlarıyla beraber gittikleri yeni bir atmosfer oluşturuyor. Dolayısıyla FETÖ TİKA'dan çok rahatsız. FETÖ hazzetmiyor."

Medeniyet coğrafyasındaki eserleri ayağa kaldıran TİKA'nın, milliyetçi ve muhafazakar iddiasını ortaya koyup yola çıkan bir anlayış tarafından kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün açın TİKA'nın web sayfasını. Orada hesapları, bütçesini ve harcamalarını görürsünüz. Birtakım rakamlar telaffuz ediliyor. Bir yerde dediler ki 4, bir yerde oldu 6, son olarak 8'e çıktı. Kesin olarak şunu ifade ediyorum ki bir FETÖ projesidir. FETÖ'nün bu projesi de bir siyasetçi iddiasında bulunan kişi tarafından yürütülmektedir. TİKA mağdurların gözyaşını silen ve ümmete adeta umut olan kurumumuz. Bu yaklaşımlar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'ye yabancılaşmış, düşmanlaşmış bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Zaten milletimiz de bunları görüyor."

- "Hem Bursa hem Türkiye ilk turda bu işi bitirecek"

Kendilerine gelen anket sonuçlarını değerlendiren Çavuşoğlu, en büyük anketin pazar günkü seçimde ortaya çıkacağını, onun dışındakilerin hepsinin bir tahmin veya yol gösterici bir veri olduğunu, milletin nihai sonucu sandıkta vereceğini vurguladı.

Şu anda AK Parti'nin Bursa'da gücünü artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Uzun zamandan beri siyaset yapan bir kişi olarak söylüyorum ki bunu hissediyorsunuz. Hava güzel. Allah'ın izniyle hem Bursa hem Türkiye ilk turda hem bu işi bitirecek hem de Cumhur İttifakına meclis çoğunluğunu verecek." açıklamasında bulundu.

(Bitti)

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24 haziran Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa seçim

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