Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA'nın kullandığı bütçenin belli olduğunu belirterek, "Açarsınız web sayfasına bakarısınız, Sayıştay'a tabi. 370 milyonluk bütçe kullanıyor. Bir gün çıktılar '4 milyar' dediler, bir gün '6 milyar, 8 milyar' dediler. Bunların hepsi yalan. TİKA'nın parası bereketli." dedi. Çavuşoğlu, A Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), özellikle hedefe konulduğunu düşündüğünü söyledi. TİKA'nın diğer ülkeler nezdindeki itibarının sarsılmaya çalışıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "TİKA'nın kullandığı bütçe belli, açarsınız web sayfasına bakarısınız, Sayıştay'a tabi. 370 milyonluk bütçe kullanıyor. Bir gün çıktılar '4 milyar' dediler, bir gün '6 milyar, 8 milyar' dediler. Bunların hepsi yalan. TİKA'nın parası bereketli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz." diye konuştu. Çavuşoğlu, TİKA ile beraber Türkiye'nin gittiği yerde güçlenmeye, büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ecdat yadigarı nadide eserlerin yeniden ayağa kalkması, orada sergilenmesi, görüntülenmesi orada bulunan soydaşlarımızın gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hatıralarını yaşatmasından neden rahatsızlar? Milliyetçi muhafazakar iddialarla ortaya çıkanların TİKA gibi bir kurumdan rahatsızlık duyması, sadece siyasi bir polemik değil, sadece muhaliflik değil kesinlikle bilinçli saldırı var. Kesinlikle TİKA'nın girdiği yerlerde yaptığı işlerden sağlanan güven ve itibar dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye sağladığı algı nedeniyle rahatsızlık var." TİKA'ya bilinçli bir saldırı olduğunu bildiren Çavuşoğlu, "TİKA, bugün 60 ülkede 170 projesini gerçekleştirmeye devam edecek. Gidecek susuzluktan kırılan Afrika içlerindeki bir zenci kardeşimize su kuyusu açacak, Filistin'deki Mescidi Aksa'daki kubbeyi düzeltecek, gidecek Balkanlardaki Osmanlı yadigarı bir köprüyü yeniden restore edecek. Bunlar bizim ecdat yadigarımız." dedi. - Bursa yatırımları Çavuşoğlu, AK Parti iktidarında Bursa'ya yapılan yatırımlarla ilgili şöyle konuştu:

"Bursa üzerine düşen payı aldı. Türkiye son 16 yılda, bütün badirelere, saldırılara, siyaset mühendisliklerine, kirli tezgahlara rağmen 3,7 kat büyüdü. Bu önemli gösterge. Bursa, bundan payına düşeni aldı. Şu ana kadar bizim dönemimizde Bursa'ya yapılan toplam yatırım tutarımız, 44 katrilyon 570 milyara ulaşmış. Ulaşımdan sağlığa yatırımlarımız var. 17 ilçemizin 14'ünde hastanelerimizi son 5 yılda tamamladık. Bursa inşallah Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri'de olduğu gibi olduğu gibi önümüzdeki yıl yaz döneminde bin 355 yataklı 9,5 depreme dayanıklı sismik sensörlerle donatılmış şehir hastanesine kavuşacak. Burası 5 milyona hizmet sunacak." - Otomotiv test merkezi Çavuşoğlu, Bursa'nın tarih, tarım ve sanayi şehri olduğunu ifade ederek, "Bursa ile ilgili şöyle bir ifade var; nimet dağıtan melek, Bursa'nın üzerinden geçerken elindeki bohçayı düşürmüş. Bütün nimetler Bursa'ya saçılmış. Tarih, kültür, tarım ve turizm var, her şey var, ne ararsanız var. Sanayi de ticaret de var." dedi. İstanbul'dan sonra en büyük ihracat potansiyelini Bursa'nın yakaladığının altını çizen Hakan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: