Tillerson, dışişlerinin internet sitesinden çıkarıldı

Donald Trump tarafından geçen ay görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görevinin sona ermesiyle birlikte bakanlığın internet sitesinden çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 31 Mart’ta görevinin sona ermesiyle birlikte bakanlığın internet sitesinden çıkarıldı.
Bakanlığın ana sayfasının en üstündeki "Dışişleri Bakanı Tillerson" bağlantısı yerini "Genel Sekreter" yazısı aldı. Siteye tıklandığında, ziyaretçilere kısa bir açıklamada bulunarak Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın "1 Nisan 2018’de Dışişleri Bakanlığına geçtiğini" bildiren bir sayfaya yönlendiriyor. Sitede Tillerson’ın görev süresince yaptığı konuşmaların, ziyaretlerin ve ayrıntıların bağlantısına erişilmiyor.
Donald Trump, geçen ay 13 Mart’ta sosyal medya üzerinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u görevden aldığını duyurmuştu.
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