ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD ile Kuzey Kore arasındaki planlanan görüşmeler konusunda Washington’un bazı konuları Pyongyang’dan duymayı beklediğini, Kuzey Kore’nin henüz cevap vermediğini söyledi.

Rex Tillerson, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un görüşme davetini kabul etmesinden bu yana doğrudan Kuzey Kore’den hiçbir şey duymadıklarını, ABD’nin Pyongyang’dan duymayı beklediği şeylerin olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, ABD ile Kuzey Kore arasındaki planlanan görüşmelerin yerinin ve kapsamının kabul edilmesi için birkaç adım atılması gerektiğini söyleyerek, "Olası bir toplantının yapılabilmesi için konunun üzerinde anlaşmak, bu tartışmaların kapsamını kabul etmek için birkaç adım daha atılması gerekiyor. Kuzey Kore’den bir şeyler duymayı bekliyoruz" dedi.

Tillerson, toplantının yeri ve tarihi hakkında hiçbir çalışmanın yapılmadığını ve anlaşma olmadığını belirterek, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak müzakerelerin sessizce yapılmasının çok önemli olduğunu ve artık sabırlı olma ve ne olduğunu görme zamanının geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, müzakereler için hangi aşamaların gerekli olduğuna, nelerin yerine getirileceği ve beklentiler konusuna bir açıklık getirilmediğini söyledi. Tillerson, potansiyel konular hakkında çok fazla konuşmak istemediğini, iki ülke liderleri arasında ilk defa yüz yüze bir görüşme olacağını ve bunun Kuzey Kore’nin nükleer silah programı üzerindeki gerilimi azaltmada büyük bir atılım olacağını vurguladı.