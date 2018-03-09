ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Kore’ye yönelik uygulanan politikanın çok başarılı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kuzey Kore politikasının son derece başarılı olduğunu belirtti. Tillerson, “Son 24 saatte gördüğümüz üzere, Kuzey Kore’de uygulamaya koyduğumuz ve Dışişleri Bakanlığı tarafından icra ettiğimiz dış politika başarılı oldu" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum