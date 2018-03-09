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Tillerson: "Kuzey Kore politikası başarılı oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 23:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Kore’ye yönelik uygulanan politikanın çok başarılı olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kuzey Kore politikasının son derece başarılı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Kore’ye yönelik uygulanan politikanın çok başarılı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kuzey Kore politikasının son derece başarılı olduğunu belirtti. Tillerson, “Son 24 saatte gördüğümüz üzere, Kuzey Kore’de uygulamaya koyduğumuz ve Dışişleri Bakanlığı tarafından icra ettiğimiz dış politika başarılı oldu" şeklinde konuştu.

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