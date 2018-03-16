Tiryakioğlu Çanakkale Zaferini Kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferini kutlayarak, "Çanakkale Zaferi, 103 yıl önce kahraman ecdadımızın vatan aşkıyla tarihin altın sayfalarına yazdırdığı dünyada emsali görülmemiş bir destandır” ifadelerini kullandı.

GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Çanakkale Zaferinin bir milletin tüm yokluklara rağmen yüksek irade ve sarsılmaz bir inançla tarihin altın sayfalarına nakşeden bir destan olduğunu belirtti. Çanakkale’de ecdadın düşmana karşı muzaffer kılan inanç, azim ve ruhun günümüz Türkiye’sinin kapılarını araladığını kaydeden Tiryakioğlu, mesajında, "Aradan tam 103 yıl geçmesine rağmen gururunu ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, şehit ve gazilerimizden dolayı da hüznünü hiçbir zaman unutamayacağımız Çanakkale Zaferi, bağımsızlık yolunda ulusumuzun yolunu aydınlatan bir meşale olmuştur. Çanakkale’de tarihin akışını değiştiren, bir devri kapatıp yeni bir devrin başlamasına vesile olan kahraman ecdadımız, yüreği vatan ve millet sevgisiyle atan bir milleti mağlup etmeye hiçbir gücün yetmeyeceğini yedi düvele ispatlamıştır. Bu şanlı zafer aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinde türlü zulümlere maruz kalan halklar içinde bir kurtuluş rehberi ve umut kaynağı olmuştur. Bu nedenle Çanakkale’de, Kût’ül-Amâre’de, Kurtuluş Savaşında bizleri muzaffer kılan milli birlik ve beraberlik ruhumuzu her zaman canlı ve diri tutmalıyız. Ülkemizi istikbale taşıyacak en yegâne unsur atalarımızdan bizlere miras kalan bu ölümsüz ruh olacaktır. Bu vesileyle her taşının altında bir yiğitlik destanının yattığı Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.