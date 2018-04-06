HABER

TkMM'nin "Türkiye'de kadın ve çocuğun yeri" raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Sarıhan: "Kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım"

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, "Kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım." dedi.

Sarıhan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Kadının ve Çocuğun Yeri" başlıklı raporu değerlendirdi.

TkMM'nin, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ülkenin sorunları üzerinde fikir ve talepler üreten, bu talepleri de kamuoyuyla paylaşan bir kuruluş olduğunu anlatan Sarıhan, TkMM'nin raporunda şiddetin, gündelik hayatta bir bütün olarak giderek daha çok yer tuttuğu hususunun öne çıktığını, bu sorunun acilen ele alınması gerektiğinin altının çizildiğini belirtti.

Raporda, yargının ve kolluğun sanık lehine toleransının son bulması, medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda uyarılması gerektiği saptamasına yer verildiğini anlatan Sarıhan, şöyle konuştu:

"Medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ben medyanın bir ihmali olduğunu düşünmüyorum. Aksine son derece sorumlu davranıldığı ve bu konuda titizlikle hangi kesime hitap ediyorsa etsin tüm medyanın sorunu ele aldığı düşüncesindeyim. Ama temel sorun iki noktada önem kazanıyor; birisi eğitim, diğeri yargı. Eğitim konusunda kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım. Yargı ise bu konuda bugüne kadar önüne gelen dosyalarda genel olarak indirimler yoluyla cezasızlık diye nitelendirebileceğimiz bir uygulamaya dönmüştür. Geçmişten düzelterek, ilerleterek geldiğimiz bütün yasal düzenlemeleri adeta işlemez hale getirmiştir. Bu nedenle bugün yeni bir yasa yapımı değil, aksine mevcut yasaların doğru düzgün uygulanması gerekir."

Sarıhan, şüphelinin duruşmadaki hal ve tavırlarına uygulanan ceza indirimlerinin şiddeti artıran unsurlardan olduğunu, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının kendi plan ve programları üzerinde yeni düzenlemeler yapması ve bu düzenlemeleri yaşama geçirmek için gayret etmesi gerektiğini ifade eden Şenal Sarıhan, "Bir başka konu ise kadın ve erkeğin ortak yaşamı bölüşebilmesi, birbirlerinin insanlık onurlarına saygı duyması gerekir. Eğer bunları yapabilirsek önümüz daha aydınlık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan TBMM Türkiye küçük Millet Meclisi Türkiye'de kadının ve çocuğun yeri

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.