Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak." dedi. Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümede çok farklı bir ivme yakaladığını, bunun birilerini çok ciddi manada rahatsız ettiğini belirtti. Petrol fiyatlarının 40 dolar düzeyinden 80 dolara doğru gittiği, küresel finans akışında ciddi bir daralmanın yaşandığı bir dönemde elde edilen bu sonuçların, gelecek için ümit ve güven verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elle gelen düğün bayram" atasözünü anımsattı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye, kendi içinde sağlam durduğu müddetçe küresel düzeydeki olumsuzlukların üstesinden biz bir şekilde geliriz. Hatırlarsanız, 2008 küresel finans krizi sırasında ülkemiz için yine felaket senaryoları yazanlar vardı. Biz çıkıp ne dedik? 'Bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek.' Öyle oldu mu? Evet öyle oldu. 2009'daki küçük sıkıntıyı 2010'daki, 2011'deki rekor büyümelerle fazlasıyla telafi ettik. Benzer bir durumu 15 Temmuz'da yaşadık. 'Battık, bittik' dediler. Darbenin yapıldığı günün ertesinde Türkiye dimdik ayakta durdu. 'Bankalar kapanacak, bilmem şu olacak, bu olacak' dediler. Evelallah ne bankalarımız kapandı, ne bankamatikler kapandı. Hiçbir şey olmadı. Biz, yine yolumuza aynı kararlılıkla devam ettik. Yani bir devlette bu darbe olacak başka ülkelerde yağmalar başlar, bütün marketler şunlar, bunlar. Bunları dünyada hep yaşıyoruz, görüyoruz. Ama hamdolsun, biz bunların hiçbirini yaşamadık, görmedik. Niye? Zemin sağlam ve inanıyoruz, güveniyoruz."

Bütün bu ihanet girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomide nakavt olmasını bekleyenlere cevabını G20 içinde birinci, OECD içinde ikinci sırada yer aldığı bir büyüme oranıyla verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Şimdi seçimi dillerine dolamışlar, onun üzerinden piyasaları tedirgin etmeye çalışıyorlar. Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa, o olacak. Milletimiz sandığa gidecek, özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkacak sonuca da herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği işte budur. Biz, bu güzelliğe hastayız ve milletimizin de iradesine biz teslim olmuşuz. Niye? Milletimize aşığız da onun için. Bu iş bir aşık maşuk meselesi. Onun için aşık ile maşukun arasına girilmez. O kadar açık net. Önemli olan kimin ne dediği değil, milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. Aslolan budur. Biz, bugüne kadar milletimizin iradesine hep inandık, güvendik, teslim olduk. Milletimizin 24 Haziran'da tercihini yine istikrardan, güvenden, huzurdan, büyümeden yana kullanacağından en küçük bir şüphemiz yok. Çünkü benim milletim hep istikrar aradı, hep güven aradı. Ben inanıyorum, 24 Haziran'da da istikrar ve güvenin teminatı kimdir, bunu biliyor. AK Parti."

- "Vatandaşım bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak" Erdoğan, kendisinin kalkıp ana muhalefet gibi "Mecbursunuz" demeyeceğini belirterek, "Yani milletime, 'sen bize vermeye mecbursun' ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem asla. O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Bunlar geçmişte Güneş motellerde yapıldı. İşte şimdi de yapıldı. Ağlaya, ağlaya gittiler, ondan sonra güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de. Ben inanıyorum 24 Haziran'da benim milletim, benim vatandaşım bu oyunları çevirenlerin oyununu bozacak." dedi. - "Hiçbiriniz pişman olmayacaksınız" "Böyle şey olur mu?" diye soran Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu ülkeyi ne hallere getirmeye gayret ediyorlar. Böyle şey olur mu? 'Hesaplarınızı seçimin yapılacağı pazara göre değil, 2023 hedeflerimize göre yapın ve yolunuza da böyle devam edin' diyoruz. Emin olun hiçbiriniz pişman olmayacaksınız. Dün gençleri konuşuyorum, bugün yine aynı şekilde. Dedim ki arkadaşlarınıza şunu söyleyin; sizin geçmişinizde bir Marmaray var mı? Sizin geçmişinizde bir Avrasya Tüneli var mı? Sizin geçmişinizde bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü var mı? Sizin geçmişinizde bir Osmangazi Köprüsü var mı? Sizin geçmişinizde bir İstanbul-İzmir Otoyolu, otobanı var mı? Yok, yok, yok. Sizin geçmişinizde 29 tane havalimanı var mı? Biz göreve geldiğimizde THY vardı, başka bir şey yoktu. Çocukluğumuzda biz uçağa binemezdik. Sırt üstü yatar havadan geçen uçağı seyrederdik. Ama şimdi 6, 7 tane havayolu var. Artık lüks otobüslere biner gibi benim vatandaşım uçaklara biniyor. Nerelerden nereye geldik. Ve sözümüz bizim neydi? O zaman Binali bey Ulaştırma Bakanıydı. 'Bunu halkın yolu yapacağız' demiştim ve biz bunu halkın yolu yaptık. Öyle bir noktaya iş geldi ki artık biliyorsunuz dünyada en fazla destinasyona uçan THY. Bir numarayız. Şu anda filomuz hamdolsun yani 5, 6, 7. Bu aralarda gidip, geliyoruz. Bu denli de güçlüyüz. Geniş gövdeli uçaklarla non-stop gidebilme imkanlarını artık yakalayan bir havayolu olduk."