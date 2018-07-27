TOBB ve TESK'ten Destici'ye ziyaret

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" sözlerinin, uluslararası hukuka da nezaket kurallarına da uymadığını belirterek, "Türkiye'deki hukuk sisteminin verdiği kararlara herkesin saygı duyması lazım." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ve Palandöken'e, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Destici, iş ve esnaf dünyasını temsil eden TOBB ve TESK'in, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğine büyük katkıları bulunduğunu söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk özel sektörünün meselelerini devamlı istişare ettiklerini belirterek, "TBMM'de yine Türk özel sektörü ve iş dünyasının meseleleri noktasında iş birliği yapacağımızı, desteklerini alacağımızı duyduk, teşekkür ederiz." diye konuştu.