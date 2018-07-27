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TOBB ve TESK'ten Destici'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti - Destici: "Hem Amerika Başkanı'nın hem Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları, uluslararası hukuka da nezaket kurallarına da uymamaktadır. Türkiye'deki hukuk sisteminin verdiği kararlara herkesin saygı duyması lazım"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın, papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" sözlerinin, uluslararası hukuka da nezaket kurallarına da uymadığını belirterek, "Türkiye'deki hukuk sisteminin verdiği kararlara herkesin saygı duyması lazım." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ve Palandöken'e, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Destici, iş ve esnaf dünyasını temsil eden TOBB ve TESK'in, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğine büyük katkıları bulunduğunu söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk özel sektörünün meselelerini devamlı istişare ettiklerini belirterek, "TBMM'de yine Türk özel sektörü ve iş dünyasının meseleleri noktasında iş birliği yapacağımızı, desteklerini alacağımızı duyduk, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Palandöken ise Destici'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte kendilerinden sorunlarımızla ilgili destek bekleyeceğiz." dedi.

- "Milletin ekmeğiyle oynamamaları lazım"

Gazetecilerin, Türkiye Fırıncılar Federasyonunun "ekmeğe zam yapılacağı" yönündeki açıklamasını sormaları üzerine Destici, hükümetin bu fiyatı kabul etmediğine yönelik bir açıklama yaptığını belirtti.

Destici, "Bu zammın geri alınmasını ve esnafı da koruyacak şekilde yeni bir düzenleme yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

- "Türkiye-Amerika ilişkilerine ciddi hasar vermiştir"

ABD Başkanı Trump'ın, papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" tehdidine ilişkin bir soru üzerine de Destici, bunun kabul edilebilir bir tarafı bulunmadığını vurguladı.

Destici, şöyle konuştu:

"Hem Amerika Başkanı'nın hem Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları, uluslararası hukuka da nezaket kurallarına da uymamaktadır. Türkiye-Amerika ilişkilerine de ciddi derecede hasar vermiştir. Bir an önce hem Trump'ın hem yardımcısının, bu tavrından dönmesi lazım. Türk milleti ve devleti tehdit yemez. Hukuk bizde de bağımsızdır. Türkiye'deki hukuk sisteminin verdiği kararlara herkesin saygı duyması, Türkiye'ye bu konuda bir dayatma içinde asla olmaması lazım."

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