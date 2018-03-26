Toçoğlu, sendika yöneticileri ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı sendika yöneticileri ile bir araya geldi.

Serdivan Seyir Kafe’de gerçekleştirilen buluşmada AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı ve Türk-İş Temsilcisi Cemal Yaman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı sendika yöneticileri yer aldı. Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı ve Türk-İş Temsilcisi Cemal Yaman yaptığı açıklamada, “Cennet bir bölge olan Sakarya’da yaşıyoruz. Bu toplantılar bizim birbirimizi daha iyi anlamamıza vesile oluyor. Yerel yönetimler tarafından pek çok ihtiyacımız karşılanıyor. Zaten Sakarya’ya baktığımız zaman çok önemli bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu şehirde beraberce yaşıyoruz. Bu ülkede ve bu bölgede birlik ve beraberliğimize sahip çıkmazsak yok oluruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sendika yöneticileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu ise, “Zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya geliyor bu şehrin ve ülkenin sorunlarını beraberce konuşuyoruz. Türk-İş Sendikası’nın bu ülke için büyük bir anlam ifade ettiğinin bilincindeyiz. Bugün Türk İş’in başındaki yöneticilerimiz memleketin değerlerini korumak için canla başla gayret gösteriyorlar. Bu kapsamda Türk İş Başkanı Ergün Atalay’a müteşekkiriz. Bizim mücadelemiz bir günün değil, geçmişin de mücadelesidir. Trenin Adapazarı merkezine gelmesine karşı olmadığımızı da her zaman dile getiriyoruz. Trenin yer altına alınmasını önerdik ama maliyeti nedeniyle kabul edilmedi. Tren konusundaki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sorunlarımızı imkanlar dahlinde beraberce aşmalıyız. İnşallah gönül birliği içerisinde bu ülke insanına hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ulaşım konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Zeki Toçoğlu, “Ulaşım Daire Başkanlığı olarak şehir içi raylı sistemle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Maliyet hesapları, yolcu kapasitesi ve araç maliyetlerinin hepsi hesaplandı. Raylı sistem yapıldığında karşılığının ne olacağına dair tüm veriler elimizde mevcut. Şunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki bilimsel olarak şehir içindeki yapılaşma ve nüfus hareketliliği baz alındığında şuan için raylı sistem potansiyelinin oluştuğunu söylememiz biraz zor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler halktan toplanan vergilerle yatırım yapıyoruz. Sadece bir şey yapmış olmak için yatırım yapmak doğru olmaz. Yaptığımız yatırımın hesabını kitabını, maliyetini, karşılığını hepsini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Milletin parasını kullanırken en fazla hassasiyeti burada gösteriyoruz. Raylı sistem yaptın ve kullanılmadı varsayalım kurumun ekonomisini çökerttin ve şehrin ekonomisini zayıflattın. Bunun kime ne yararı var? Her zaman ifade ettiğimiz gibi; biz ulaşımı anlık takip ediyoruz. Potansiyel oluştuğunda Sakarya’ya muhakkak raylı sistemi yapacağız” şeklinde konuştu.