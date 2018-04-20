Tok: “Her başarının arkasında kadın var"

AK Parti teşkilatlarında kadınların özel bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Tok, AK Parti’nin başarısında siyasette aktif olarak görev alan kadınların büyük payı olduğunu kaydetti.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Halime Kesmen ve yeni yönetim kurulu üyelerini İlkadım Hizmet Binasında ağırladı. Gündeme ilişkin yapılan sohbette Tok, 24 Haziran seçimlerinde kadınların üzerine düşen görevin çok daha büyük ve önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Tok’a teşekkür
Kadınlara yönelik yapılan yatırımlarından memnuniyetlerini ifade eden AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, “Daha önce olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde koordineli çalışmalarımız güçlü bir şekilde devam edecektir. Bayanlara öncelikli olarak yaptığınız yatırımlarımızdan ve hizmetlerinizden ötürü sizlere ve ekibinize teşekkür ederim” diye konuştu.
Bayanlara yönelik hizmetler
AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak bayanların toplumsal yaşama katılmalarını sağlayan, aktif sürece dâhil eden, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen çalışmalar yaptıklarını söyledi.
“AK Parti’nin başarısında kadının emeği büyük”
AK Parti’nin başarısında siyasette aktif olarak görev alan kadınların büyük payı olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Teşkilatlarımızda kadınlarımızın özel bir yeri vardır. Bunlardan birisi de seçilme konusunda AK Parti’nin verdiği fırsatlardır. Bunun sonucu olarak da ilimizden bir bayan milletvekili seçilmiş olması onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçen her seçimde Ak Partili Hanım kardeşlerimizin gayreti ve emeği unutulmayacaktır” dedi. (SAM-SLH-Y)
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