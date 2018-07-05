HABER

Tokat CHP delegelerinden 'kurultay' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

CHP Tokat kurultay delegeleri, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda değişimin şart olduğunu savunarak, kurultay toplanması yönünde çağrı yaptı.  CHP Tokat kurultay delegeleri Ali Menekşe, Ender Ergün, Feramus Şahin, Ali Rıza Bozdemir, Galip Doğan, Savaş Uzun, Zarife Gündoğdu, Melih Yardımcı, Semra Başar ve Cihangül Erdem ortak yazılı açıklama yayımlayarak, kurultay çağrısı yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - CHP Tokat kurultay delegeleri, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda değişimin şart olduğunu savunarak, kurultay toplanması yönünde çağrı yaptı.
CHP Tokat kurultay delegeleri Ali Menekşe, Ender Ergün, Feramus Şahin, Ali Rıza Bozdemir, Galip Doğan, Savaş Uzun, Zarife Gündoğdu, Melih Yardımcı, Semra Başar ve Cihangül Erdem ortak yazılı açıklama yayımlayarak, kurultay çağrısı yaptı. Açıklamada, partinin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimindeki oy oranlarının, değişime ve yenilenmeye ihtiyaç olduğunu gösterdiği belirtilerek, şöyle denildi:
''Mevcut yönetim anlayışı yerel seçim sürecinde umut olmaktan çıkmıştır. İktidara giden yolda yerel yönetimlerin etkisi çok büyüktür. Bu sebeple önümüzde bulunan yerel seçimlerde partimizin yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla girmesi daha doğru olacaktır. Genel merkez kadrolarınca önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni, akabinde tüm Türkiye’yi saran dip dalgasının önüne çeşitli yöntemlerle set çekildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki dönüşümün önce Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının değişimiyle olacağını 24 Haziran seçimleri bir kez daha göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim seçimlerinde çok güçlü bir umut ve alternatif olabilmesi için mevcut genel merkez kadrolarının örgütümüz ve halkımız ve tabandan gelen dip dalgasını göz önünde bulundurarak değişmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Kurultay delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak, önce yerelde iktidar sonra Türkiye’de iktidar için partimizi ve genel merkezimizi bir an önce partimizin en üst karar organı olan kurultayı toplamaya davet ediyoruz."

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuçSeçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimlerYeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

Yeni kabinede kimler olacak? İşte listedeki o isimler

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da kriz!

CHP 'Olağanüstü Kurultay'a gidecek mi? Gözler kritik MYK'dan çıkacak sonuçta

CHP 'Olağanüstü Kurultay'a gidecek mi? Gözler kritik MYK'dan çıkacak sonuçta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.