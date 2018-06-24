Tokat'ta AK Parti'lilerden kutlama

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta AK Partililer, resmi olmayan sonuçlara göre sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

AK Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başladı. Sonuçların açıklamasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın önde olması üzerine partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Partililer meşale yakarken, araçlarla da konvoy yapıldı.

