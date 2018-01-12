Tokat'ta CHP'lilerden 'OHAL kaldırılsın' çağrısı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta CHP'liler, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması ve Türkiye'nin normalleşmesi için çağrı yaptı.

CHP'liler, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'OHAL'in kaldırılması ve Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi' çağrısı üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. CHP Tokat İl Başkan Yardımcısı Ali Menekşe, OHAL'in insan haklarına ve özgürlüklere yönelik karşı darbe halini aldığını savunarak, şöyle konuştu:

''OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Sivil darbe hükümeti, her geçen gün baskının sınırlarını genişletmekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimini terörist olarak suçlamakta, toplumda açtığı çatlakları genişleterek derin çukurlar haline getirmektedir. İktidara gelirken OHAL'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL'den beslenen ve bir dikta rejimini KHK'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. OHAL'e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz.''

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