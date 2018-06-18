Topkapı Sarayı'nda baklava alayına turist ilgisi

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nde düzenlenen "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine turistler yoğun ilgi gösterdi. Mehteran Takımı'nın konseri, baklava ve Osmanlı şerbetinin ikram edildiği töreni izleyen yabancı turistler, ilk kez öğrendikleri yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin her karesini görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın yanı sıra Topkapı Sarayı personeli ve yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi katıldı. Topkapı Sarayı'nın Babüssaade bahçesinde düzenlenen etkinlik Polis Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Alana yürüyerek gelen mehteran ekibi ziyaretçilerin ilgisini çekti ve birçoğu ise etkinliği baştan sona izlemeyi tercih etti. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlatılan 'Baklava Alayı' etkinliğini ve bayramlaşma törenine şahit olan turistler cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları görüntüledi. BAKAN KURTULMUŞ 'BAKLAVA ALAYI'NI ANLATTI Törende konuşan Numan Kurtulmuş, düzenlenen etkinlikle amaçlarının geçmişteki geleneklerin devlet ve millet hayatında sürdürülebilmesi ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantının iyi kurulabilmesi adına önemli olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Nereden geldiğini bilmeyenler, köklerinin ne olduğunu bilmeyenler yarına nasıl güçlü bir şekilde ilerleyebileceklerini bilemezler. Gelenek zaten bu demektir. Gelenek geçmişte var olan iyi ve güzel adetlerin bir şekilde sürdürülmesi gelecek nesillere taşınması demektir. Bu törenin geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, oradaki köklerimizin kendi tarihimizin zenginlikleri olarak kabul edip bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim" dedi. TURİSTLERİN HEYECANI Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş önce Topkapı Sarayı personeli ile bayramlaştı ardından da alana getirilen çok sayıda baklava tepsisinden birini alarak turistlere ikramda bulundu. Etkinlik kapsamında katılımcılara Osmanlı şerbeti de ikram edildi. Töreni izleyen turistler ise 'çok ilginç ve güzel' buldukları etkinliğe izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



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