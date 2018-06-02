"Toplumun zenginleşmesi, özgürleşmesi için çok önemli çalışmalar yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi diyorlar ya 'Siz 16 yılda ne yaptınız?' Biz 16 yılda toplumun zenginleşmesi, toplumun özgürleşmesi, refahın tabana yayılması, milli gelirden toplumun eşit pay alması yönünde çok önemli bir çalışmalar yaptık." dedi.

Ünal, beraberindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel ile birlikte Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden Mahir Ünal, müşterilerden de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istedi.

Ünal, daha iyi bir gelecek için AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bir seyahat firmasını ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Mahir Ünal, 16 yıldan beri Türkiye'nin sorunlarını çözen, Türkiye'nin geleceğini, milletin geleceğini milletle beraber kuran AK Parti siyasetinin, AK Parti kadrolarının 24 Haziran günü de yüksek bir teveccühle milletin onayını alacağını kaydetti.