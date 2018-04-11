“Toprak bütünlüğünün olduğu Ortadoğu hayal ediyoruz”

İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Altınbaş Üniversitesi Ortadoğu ve Medya Kulübü tarafından düzenlenen zirvede 'Nasıl Bir Ortadoğu İstiyoruz' sorusunu yanıtladı. Ülkelerin toprak bütünlüğüne dikkat çeken Yedekçi, "Kadının, gencin sosyal ve siyasal ortama katıldığı, sadece doğalgaz ve petrol üzerinden değil çeşitli ekonomik değerler üzerinden de kendini dünyaya ispatlamış bir Ortadoğu istiyoruz" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Ortadoğu ve Medya Kulübü kuruluşunun ikinci ayında alanında uzman birçok ismi bir araya getirdi. Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin yaptı. 'Nasıl Bir Ortadoğu İstiyoruz' başlıklı konferans öncesi konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Ülkelerin toprak bütünlüğünün korunuyor olduğu, kadının, gencin sosyal ve siyasal ortama katıldığı, sadece doğalgaz ve petrol üzerinden değil çeşitli ekonomik değerler üzerinden de kendini dünyaya ispatlamış bir Ortadoğu istiyoruz. Kardeş kavgasının son bulduğu, sanki İslam dininin mensuplarının birbirini öldürmek üzerine kurulan tezgahı bozmuş bir Ortadoğu istiyoruz. Türkiyemizin içinde bulunduğu Ortadoğu aslında dünyanın kalbi. Biz Atatürk'ün ışığında ilerleyen insanlar olarak kucaklayıcı net ve doğru bir ülke olarak duruşumuzu belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.