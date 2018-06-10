"Topunuz geleceksiniz yine başaramayacaksınız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Kontrol altına alamamalarının nedeni de Recep Tayyip Erdoğan'dır çünkü boynunu bükmüyor, eğilmiyor, dik duruyor." dedi. Gemlik'teki balık pazarı ziyaretinin ardından kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, birilerinin dünyadan, Türkiye'nin değiştiğinden haberinin olmadığını söyledi. Siyaset yapan kişinin millete umut vadetmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ''Birileri meydan meydan dolaşarak yerli otomobili durduracağından bahsediyor, Kanal İstanbul'u durduracağından bahsediyor. Siyasetçi dediğin ufku gösterecek, millete umut vadedecek. Gerici bunlar, bize geriyi gösteriyorlar. Kaoslu, koalisyonlu yılları, ekonomik krizleri gösteriyorlar. Siyasetçi böyle mi olur.'' diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'de 7 yıldızlı oteller gibi şehir hastanelerinin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: ''Yozgat'ta, Mersin'de, Isparta'da Kayseri'de bitti. Bursa'da önümüzdeki sene bugünlerde bin 355 yataklı şehir hastanesini açacağız. Sadece bu bölgeye değil 5 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. Birileri çıldırıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Milletine yapılanlarla övünmek yerine, onları kötülemek için tiyatro oynuyor, mizansen düzüyor. Geçen gün bir televizyon kanalında Mersin'deki şehir hastanesinin itibarını zedelemek için bir tane hasta bulmuşlar tiyatro sergiliyorlar. Yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu? Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu ülkede sağlıktan memnuniyet duyanların oranı yüzde 77'dir değerli kardeşlerim. Biz yaptık biz, AK Parti yaptı.''

- ''Hepsi bir araya geldi, Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar'' Çavuşoğlu, 6-7 Ekim olaylarında 54 vatandaşın katledildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Hepsi bir araya geldi Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Selahattin Demirtaş neden cezaevinde? Yargı kararını vermiş. 54 vatandaşımız 6-7 Ekim Kobani olaylarında katledilmedi mi? 14 yaşındaki Yasin Börü'nün kafası taşla ezilerek 4. kattan aşağı atılıp 4 defa üzerinden geçilmedi mi? Bunların talimatını kim verdi? Kararını kim aldı? Selahattin Demirtaş aldı. Muharrem İnce aday oluyor bir gün sonra adamın dizinin dibine gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Senin akıl baban mı kim o kim? Kime çiçek dağıtıyorsun? Kime gülücük veriyorsun? Derdin ne senin? Tanımıyorlar bu ülkeyi, sevmiyorlar bu milleti. Haz etmiyorlar bizden kardeşim, açık ve net. Seçim zamanı olunca millete şirinlik yapıyorlar. Seçimin dışında milletvekilleri terörist cenazesinde gözyaşı döküyor. 'Hiçbir şeyden tiksinmedim şehitler ölmez vatan bölünmez lafından tiksindiğim kadar' diyen adamlar bunların listesinde.''