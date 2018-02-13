"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari geçim indirimi desteğinden 6 milyon 245 bin 325 çalışanın yararlanacağını bildirdi. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, tasarının birinci maddesinde yer verilen, "öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesini" öngören düzenlemenin, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Muhalefet milletvekillerince, tasarının, net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanmasını öngören 6. maddesine ilişkin eleştiriler de dile getirildi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu düzenleme kapsamında, asgari geçim indirimi desteğinden 6 milyon 245 bin 325 çalışanın yararlanacağını belirterek, "Yani çocuklarıyla eşleriyle 18 milyon civarında bir nüfusumuzu, vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir düzenleme maddesidir."

Bakan Ağbal, şu bilgileri verdi: "Bu yapılan düzenleme neticesinde bekar veya evli, eşi çalışan bir kişi eylül ayında 36,3, ekimde 86,3, kasımda 86,3, aralıkta 86,3 lira her ay bir ilave vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışan bir çocuklu kişi eylülde 13,4, ekimde 63,4, kasımda 63,4, aralıkta 63,4 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan kişi eylülde 5,8, ekimde 55,8, kasımda 55,8, aralıkta 55,8 lira vergi indiriminden faydalanacak. Evli, eşi çalışan iki çocuklu kişi ekimde 40,6, kasımda 40,6, aralıkta 40,6 lira vergi indirimi almış olacak. Evli, eşi çalışmayan bir çocuklu kişi, ekimde 33, kasımda 33, aralıkta 33 lira vergi indirimi alacak. Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu veya evli, eşi çalışan üç çocuklu kişi için ise ekim, kasım, aralıkta 10,1'er lira vergi indirimi uygulanacak. Dolayısıyla burada hükümet olarak son 2 yıldır geçici olarak yapmış olduğumuz düzenlemeyi bundan sonra kalıcı bir düzenleme olarak hayata geçirmiş olduk. Asgari geçim indirimi uygulamasına, aslında bir noktada asgari geçim standardı benzeri bir yapıyı da getirmiş olduk."

-Tasarının 9 maddesi kabul edildi Komisyon toplantısında tasarının 9 maddesi kabul edildi. Buna göre, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilecek. Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor. Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak: "Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi." Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek. - Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor Tasarıyla kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor. Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50'sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Tasarıya göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.