"Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Elektrikli araçların vergilendirilmesi bakımından hiçbir şekilde kanuni oranda bir değişikliğe gitmedik. Mevcut kanunda hangi oranlar varsa o oranlar yeni kanun tasarısına da taşındı." dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Bakan Ağbal, komisyonda muhalefet milletvekillerinin, elektrikli araçların vergilendirilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bugün bir gazetede yer alan elektrikli araçların satışındaki vergilendirmeyle ilgili haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Ağbal, Haberde Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerine de haksızlık yapıldığını söyledi.

TBMM'ye sevk edilmeden önce tasarıya ilişkin yaptığı açıklamalarda ÖTV tablolarının güncellendiğini, maksadın hiçbir şekilde vergi artışı yapmak olmadığını belirttiklerini anımsatan Ağbal, tasarının yasalaşmasıyla ÖTV tablolarına tabi ürünlere hiçbir vergi artışı yapılmayacağını anlattıklarına değindi.