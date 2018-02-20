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"Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 16:54 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal: - "Elektrikli araçların vergilendirilmesi bakımından hiçbir şekilde kanuni oranda bir değişikliğe gitmedik. Mevcut kanunda hangi oranlar varsa o oranlar yeni kanun tasarısına da taşındı"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Elektrikli araçların vergilendirilmesi bakımından hiçbir şekilde kanuni oranda bir değişikliğe gitmedik. Mevcut kanunda hangi oranlar varsa o oranlar yeni kanun tasarısına da taşındı." dedi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Bakan Ağbal, komisyonda muhalefet milletvekillerinin, elektrikli araçların vergilendirilmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bugün bir gazetede yer alan elektrikli araçların satışındaki vergilendirmeyle ilgili haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Ağbal, Haberde Plan ve Bütçe Komisyonunun üyelerine de haksızlık yapıldığını söyledi.

TBMM'ye sevk edilmeden önce tasarıya ilişkin yaptığı açıklamalarda ÖTV tablolarının güncellendiğini, maksadın hiçbir şekilde vergi artışı yapmak olmadığını belirttiklerini anımsatan Ağbal, tasarının yasalaşmasıyla ÖTV tablolarına tabi ürünlere hiçbir vergi artışı yapılmayacağını anlattıklarına değindi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ki ÖTV Kanunu, KDV Kanununda olduğu gibi iki türlü çalışıyor. İlki 'kanuni oranlar' dediğimiz kanunda yazan oranlar, diğeri ise Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlar. Biliyorsunuz ki herhangi bir kanunda kanuni oran olsa bile Bakanlar Kurulu zaman içerisinde bunu artırabiliyor ya da düşürebiliyor. Dolayısıyla bu kanun değişikliğiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile zaman içerisinde artırılan ürünler bakımından en son artırılan oran kanuna taşınmış oldu. Ama hiçbir şekilde Bakanlar Kurulu tarafından artırılmayan hatta oranları düşürülen ürünler için kanundaki oranlar muhafaza edildi."

Ağbal, tasarının kanunlaşıp Resmi Gazete'de yayımlandığı gün, aynı tarihli Bakanlar Kurulu Kararının da aynı Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.

Kanuni oranına göre Bakanlar Kurulu Kararı ile düşük oranda uygulanan tüm ürünlerin oranlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile düşürülmüş oranda belirlenmiş olacağına vurgu yapan Ağbal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla burada elektrikli araçların vergilendirilmesi bakımından hiçbir şekilde kanuni oranda bir değişikliğe gitmedik. Mevcut kanunda hangi oranlar varsa o oranlar bu listede yeni kanun tasarısına da taşındı. Daha önce de açıkladığımız gibi kanunda bu oranlar olsa bile biz 7 yıldır uygulamakta olduğumuz elektrikli araçlardaki indirimli vergi oranlarını Bakanlar Kurulu Kararıyla bugünkü oranlarda olduğu gibi indirimli olarak uygulamaya devam edeceğiz. Haber ve yorumda, sanki komisyonun değerli üyeleri bile böyle bir değişikliği fark edememiş gibi yansıtılmış. Halbuki benim yaptığım açıklamada, özellikle bu açıklamaları tekraren yapmıştım. Konuyla ilgili bakanlık olarak yapılan haberin yanlış olduğunu, kesinlikle vergi artışının olmadığını, bir kuruş dahi vergiyi artırmadığımızı kamuoyuyla paylaştık. Sanıyorum ilgili gazete de bu düzetmeyi yapacaktır."

Komisyonda tasarının maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor.

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