HABER

"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 17:54 | Son Güncelleme

Tasarının 2 maddesi daha kabul edildi - Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik YapanTasarının 2 maddesi daha kabul edildi.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Halen süren toplantıda "Torba Kanun" tasarısının görüşmelerine devam ediliyor.

Bugün kabul edilen 2 maddeye göre, tek hazine hesabı, devletin tüm ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirildiği tek bir hesabı ya da birbirine bağlı bir dizi hesabı ve kamu hesaplarının konsolide bir biçimde izlenebilmesini sağlayan bütünleştirilmiş bir yapıyı ifade edecek.

Böylece, tek hazine hesabı sisteminin kapsamının genişletilmesi yoluyla, kamunun nakit kaynaklarının Hazine Müsteşarlığı tarafından tek bir hesapta etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi amaçlanıyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sağlanacak teşvik karşısında elektrik alım bedelinde indirim yapılacağını belirtti.

Ağbal, düzenlemenin temel ilkelere, amaca, sürecin doğasına tamamen uygun olduğunu ifade etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
naci ağbal Torba tasarı

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...

CHP'li vekilden 'İnce' gönderme! İttifakın adını koydu...

CHP, maden şehitlerinin ayrılmaması için komisyona önerge verdi

CHP, maden şehitlerinin ayrılmaması için komisyona önerge verdi

Yazarlık Atölyesi Sertifika Töreni

Yazarlık Atölyesi Sertifika Töreni

Milli Savunma Bakanı Canikli: Hem müttefiklik hem teröre destek bir arada olamaz (2)

Milli Savunma Bakanı Canikli: Hem müttefiklik hem teröre destek bir arada olamaz (2)

Bakan Soylu: "Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir"

Bakan Soylu: "Bu topraklarda kılıç ne kadar önemli oldu ise kelam da o kadar önemlidir"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.