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"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 22:59 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal: - "(Taşeron düzenlemesi) Yakın bir zamanda ümit ediyoruz ki bütün bu uygulama hızlı bir şekilde tamamlanacak ve belirlenen takvim çerçevesinde de taşeron firmaların sözleşmeleri sonlandırıldıktan sonra bu kardeşlerimiz artık kamunun bir personeli olarak bundan sonraki çalışma hayatına devam edecekler"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Yakın bir zamanda ümit ediyoruz ki bütün bu uygulama hızlı bir şekilde tamamlanacak ve belirlenen takvim çerçevesinde de taşeron firmaların sözleşmeleri sonlandırıldıktan sonra bu kardeşlerimiz artık kamunun bir personeli olarak bundan sonraki çalışma hayatına devam edecekler." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ağbal, taşeron işçilerin kamuya geçişine ilişkin bir soru üzerine, kamuda uzun süredir taşeron işçi statüsünde çalışanların kamuya geçişleri konusunda yakın zamanda önemli bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Bu kapsamda yaklaşık 750 bin çalışanın düzenleme çerçevesinde kamuya geçmiş olacağına işaret eden Ağbal, bunun son derece önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.

Düzenleme yapılırken çalışanların kamuya alınması noktasında geniş bir çerçeve belirlendiğini hatırlatan Ağbal, başvuru süreci ve kamuya geçişe ilişkin sürecin çok hızlı olacak şekilde tanımlandığını ve şu anda sürecin devam ettiğini aktardı.

Taşeron firma yanında çalışan işçilerin başvurularını gerçekleştirdiğini ve kamu kurumlarının bu başvurularla ilgili gerekli hukuki değerlendirmeleri de yaptığını dile getiren Ağbal, "Sanıyorum bugünlerde de yine geçişle ilgili düzenlenen sınav aşamasına gelinmiş durumdadır." dedi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Ben öncelikle kamuda bu şekilde çalışan bütün işçi kardeşlerimize bu uygulamanın hayırlar getirmesini diliyorum. Son derece önemli bir düzenleme. Yakın bir zamanda ümit ediyoruz ki bütün bu uygulama hızlı bir şekilde tamamlanacak ve belirlenen takvim çerçevesinde de taşeron firmaların sözleşmeleri sonlandırıldıktan sonra bu kardeşlerimiz de artık kamunun bir personeli olarak bundan sonraki çalışma hayatına devam edecekler.

Başvurular sırasında bilindiği üzere bütün çalışanlar başvurularını yapabiliyorlar. Burada kamuya geçişle ilgili belirlenen şartlar var. Bu şartlar konusunda kişilerin başvuruları üzerine, şartları taşıyıp taşımadığı konusunda kurumlar araştırmalarını yapıyorlar. Bu araştırmalar çerçevesinde belirli nedenlerle bir kısım başvurularla ilgili de kamu kurumlarının tabii ki yasadan gelen nedenlerle olumsuz geri dönüşleri var."

Bakan Ağbal, düzenlemenin, aileleriyle beraber düşünüldüğü zaman yaklaşık 3,5 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini ve hükümet olarak buna son derece önem verdiklerini vurguladı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın kamu özel iş birliği projeleri kapsamında bir soru sorduğunu anımsatan Ağbal, bunların ekonomiye doğrudan ve dolaylı olarak sağlayacağı faydaların hesaplandığını, bunların bir günlük yatırımlar değil, bir ülkeyi değiştiren ve dönüştüren yatırımlar olduğunu söyledi.

Akar'ın bulunduğu yerden itiraz etmesi üzerine Ağbal, "Bu yatırımların Türkiye'nin dönüşümüne sağladığı faydaları vatandaş görüyor. Köprüden geçiyor. Tünelden geçiyor. Bundan istifade ediyor. Köprü de tünel de yapıyoruz. Bu ülkenin dört bir tarafını inşaatlarla, şantiyelerle çeviriyoruz. Bu yollar, köprüler, tüneler yapıldıkça bu ülkede yatırım, üretim, istihdam artıyor. Bu ülkede yatırımın önü açılıyor. Merak etmeyin kamu özel iş birliği projelerini yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşın ihtiyacı olan her yatırımı da yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akar'ın "rakamlarla konuşun" sözüne tepki gösteren Ağbal, "Ben hep rakamlarla konuşurum." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in yerinden yeniden söz alarak kendisinin taşeron düzenlemesine ilişkin güvenlik soruşturmasına takılan eski hükümlülerin durumunu sorduğunu anımsattı.

Yeniden söz alan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvurularla ilgili olarak ilgili kamu idarelerinin mevcut mevzuat çerçevesinde olumsuz döndüğü durumlar var. Bu konuyla ilgili de çalışıyoruz dedim. Yani sizin söylediğiniz konu dışında başka konular da var. Hükümet olarak her zaman olduğu gibi ortaya çıkan sorunları çözme konusunda bir gayretimiz var. Bu anlamda ben, sizin söylediğiniz bağlamı daha geniş bir şekilde ifade ederek bu konularla ilgili çalışma yapacağımızı ifade ettim."

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, tasarının tümünün oylamasında üç kez karar yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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