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"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu: - "Tasarı, çok farklı toplum kesimlerini ilgilendiren, ekonomimize daha çok güç kazandıracak ve toplumsal refahı artırıcı çok kapsamlı bir kanun tasarısıdır" - CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu: - "Türkiye, ekonomi açısından hızlı bir şekilde uçuruma doğru gidiyor" - HDP İzmir Milletvekili Kürkcü: - "Sizin torba yasanız varsa bizim de topyekun muhalefetimiz var"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Genel Kurulda görüşülen torba tasarının, çok farklı toplum kesimlerini ilgilendiren, ekonomiye daha çok güç kazandıracak ve toplumsal refahı artırıcı çok kapsamlı bir kanun tasarısı olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, vergi mevzuatındaki anlaşmazlıkların önemli bir kısmının mevzuatın açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmemesinden kaynaklandığını ifade ederek, bunun ülkeye maliyetinin büyük olduğunu belirtti.

Karakaya, söz konusu yasa tasarısının, yatırımların teşviki noktasında katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da büyümenin ekonomik göstergelerden biri olduğunu ancak bundan daha önemli göstergelerin de ekonomide göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, ekonomi açısından hızlı bir şekilde uçuruma doğru gittiğini savunan Bekaroğlu, hükümetin, panik tarzı değişikliklerle bir yere gidemeyeceğini iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ise "Torba tasarı, bir yanıyla ekonominin kendi dinamikleriyle işlemeye devam edemeyeceğini, buna takatinin kalmadığını, var olan ekonomik ve toplumsal yapı içerisinde yeni bir üretici kapasite ortaya çıkarılamayacağını, ekonomi dışı yöntemlerle arkadan itilmedikçe ekonominin yürümeyeceğinin bir itirafıdır." görüşünü öne sürdü.

Tasarının, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonominin teşvik edilmesiyle bir ilgisinin olmadığını iddia eden Kürkcü, "Yasa tasarısını getiren hükümet düşünüyor ki böylece takattan düşen çarkları yerel seçimlere kadar dönüyor göstermek mümkündür." diye konuştu.

İktidarın politikalarına ilişkin eleştirilerini sıralayan Kürkcü, "Sizin torba yasanız varsa bizim de topyekun muhalefetimiz var." ifadesini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Kürkcü, "Gelin, Türkiye'yi sonu gelmez bir karışıklığın içerisine atacak olan, içeri ve dışarıda savaş yönteminden, içeri ve dışarıda uzlaşma ve ortaklığa tekrar yüzünü geri çevirin." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, "Görüşülmekte olan kanun tasarısı, çok farklı toplum kesimlerini ilgilendiren, ekonomimize daha çok güç kazandıracak ve toplumsal refahı artırıcı çok kapsamlı bir kanun tasarısıdır." dedi.

Çaturoğlu, tasarıyla tasarruflar ve iş yapma kolaylığının artırılması, enerji ve madencilik sektörünün geliştirilmesi, vergi kanunlarıyla ilgili ihtilafların giderilmesi, çalışma hayatındaki bir çok düzenlemenin vatandaşlar ile mükellefler lehine kolaylaştırılması ve kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2017 yılında önemli bir performans sergilediğini kaydeden Çaturoğlu, alınan önlemler sonucunda ekonominin çok hızlı bir toparlanmayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan Çaturoğlu, kadın istihdamına destek olan bir düzenlemeye de tasarıda yer verildiğini anımsatarak, kadın çalışanlara kreş desteğine ilişkin düzenlemenin önemine işaret etti.

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