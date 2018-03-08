"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi.

Tasarının birinci maddesinde, kabul edilen önergeyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesine ilişkin düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. Pasaport Kanunu'nun diplomatik pasaportlara ilişkin 13. maddesinde ise değişiklik yapılarak, eski bakanlara ve milletvekillerine görevde bulundukları dönemde verilen pasaportların geçerlilik süresi düzenlendi.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, eski bakanlara ve TBMM'nin eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliği devam ettirilecek.

Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.