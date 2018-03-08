"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Orada bir mekanizma var, orada Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşmuş. Ellerinde, birilerinin silahlandırdığı, en son gelişmiş silahlarla askerimize, polisimize karşı saldırılar yapıldı. Türkiye'nin buna duyarsız kalması söz konusu olamaz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İkinci bölümün tümü üzerine söz alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile "içeride halledilemeyen" bir meselenin dışarıda halledilmeye çalışıldığını savunarak, insanların "oğulları ve kızlarının" öldürüldüğünü iddia etti.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, operasyonun, halkın güvenliğini sağlamak için yapıldığının altını çizerek, Kürkçü'nün PKK'nın eline tutuşturduğu metni okuduğunu söyledi.