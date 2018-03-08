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"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 22:44 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: - "(Zeytin Dalı Harekatı) Orada bir mekanizma var, orada Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşmuş. Ellerinde, birilerinin silahlandırdığı, en son gelişmiş silahlarla askerimize, polisimize karşı saldırılar yapıldı. Türkiye'nin buna duyarsız kalması söz konusu olamaz" - Başbakan Yıldırım Meclis'e gelerek Genel Kurul çalışmalarına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Orada bir mekanizma var, orada Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşmuş. Ellerinde, birilerinin silahlandırdığı, en son gelişmiş silahlarla askerimize, polisimize karşı saldırılar yapıldı. Türkiye'nin buna duyarsız kalması söz konusu olamaz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

İkinci bölümün tümü üzerine söz alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile "içeride halledilemeyen" bir meselenin dışarıda halledilmeye çalışıldığını savunarak, insanların "oğulları ve kızlarının" öldürüldüğünü iddia etti.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, operasyonun, halkın güvenliğini sağlamak için yapıldığının altını çizerek, Kürkçü'nün PKK'nın eline tutuşturduğu metni okuduğunu söyledi.

Kürkçü'nün PKK'nın sözcüsü gibi konuşmasını asla kabul edemeyeceklerini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Orada bir mekanizma var, orada Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşmuş. Onlarca, yüzlerce bomba sınırlarımızı aşarak vatandaşlarımızı şehit etmiş. Ellerinde, birilerinin silahlandırdığı, en son gelişmiş silahlarla askerimize, polisimize karşı saldırılar yapıldı. Türkiye'nin buna duyarsız kalması söz konusu olamaz. Bu operasyonun orada yaşayan Araplara, Kürtlere ya da Türkmenlere karşı kesinlikle olmadığını kendileri çok iyi biliyorlar ama mesele Türkiye'nin menfaatleri olunca maalesef Kürkçü öyle bir rahatsız oluyor ki adeta az önce söylediğim gibi PKK'nın bildirisini burada okumayı tercih etti. Türkiye zulme rıza göstermemiştir, zulme uğrayanları bu zulümden kurtarmak için hareket etmiştir."

Sataşmadan söz alan Kürkçü ise 70 yaşında olduğunu belirterek, elinde tutuşturulanları okuma yaşını geçtiğini söyledi. Kürkçü, operasyonun irasyonel bir tehdit ve güvenlik algısı üzerine inşa edildiğini savundu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, özelleştirme kapsamında yer alan Ilgın Şeker Fabrikasının kar ettiğine dikkati çekerek, şeker fabrikalarının zarar ettikleri için özelleştirileceği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kalaycı, özelleştirmelerde acele edilmemesini ve tüm fabrikaların ayrı ayrı değerlendirileceği teknik bir çalışma yapılmasını istedi.

- Başbakan Yıldırım Genel Kurul çalışmalarına katıldı

Tasarı görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım da Genel Kurul'a geldi. Siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle tokalaşan Yıldırım, Bakanlar Kurulu yerine AK Parti sıralarında oturdu. Genel Kurul çalışmalarını izleyen Başbakan Yıldırım, verilen arada AK Parti milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni göreve seçilen TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'la bir süre sohbet etti.

Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle Meclis ana binada bulunan acil ilk yardım merkezine kaldırılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'yı da ziyaret etti.

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Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

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