"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir savaş içerisinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda terörle mücadele etmektedir ve terörist gruplara karşı bir harekat yönlendirmektedir. Bu ayrımı lütfen yapın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bazı HDP'li sözcülerin, Zeytin Dalı Harekatı'ndan bahsederken "savaş" ifadesini kullandıklarını anımsattı. Bu ifadeyi kınadıklarını belirten Akçay, Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgenin istikrarına yönelik yapıldığını, savaş değil, haklı bir mücadele olduğunu dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyona ilişkin her gün "savaş" ifadesini kullandığını iddia etti.

Beştaş'ın sözlerine tepki gösteren Başkanvekili Bahçekapılı, "Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir savaş içerisinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti şu anda terörle mücadele etmektedir ve terörist gruplara karşı bir harekat yönlendirmektedir. Bu ayrımı lütfen yapın." diye konuştu.