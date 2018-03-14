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"Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

Tasarının üç maddesi daha kabul edildi - İzin ve sözleşme olmaksızın maden ocağı açan, maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın üç maddesi daha kabul edildi.

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen tasarının kabul edilen maddelerine göre, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak.

Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın, imalat sanayisinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

Maden Kanunu'nda yapılan değişikle, iki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması halinde söz konusu sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. İlan edilen sahaya bir aylık sürede de müracaat olmaması durumunda saha, ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

İşletme izni veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere; maden ocağı açan, maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazlarının tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, tasarının 34. maddesinin oylamasında yapılan üç yoklamada da karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
genel kurul Torba tasarı

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