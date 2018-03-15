"Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "AK Parti, 16 yıldan bu yana iktidarda ve özelleştirme yaklaşımını bu milletin çıkarları bakımından daha değerli, rasyonel buluyor. Herkesin çıkarına daha uygun olduğunu düşünüyor." dedi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Partisinin önergesi hakkında söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "kitaplardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çıkartıldığını ya da Atatürk'e hakaret içeren kitapların okullarda okutulduğunu" iddia etti. Arık, Nar Çocuk Yayınları tarafından basılan "Küçük Prens" adlı kitabı, milletvekillerine göstererek, kitapta yer alan bazı bölümlerini okudu.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Fransız yazar, şair ve pilot Antoine de Saint-Exupery'nin büyük bir yazar olduğunu ve "Gece Uçuşu", "Savaş Pilotu", "Kale" ve "Küçük Prens" adlı eserlerin her yaştan insanın okuması gereken kitaplar olduğunu belirtti.