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"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 21:02 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz: - "(ÖSO'nun yağma yaptığı iddiaları) Milli Savunma Bakanımız, yağma yapılmadığına dair net bir bilgi verdi"

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'de yağma yaptığı iddialarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanımız, yağma yapılmadığına dair net bir bilgi verdi." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Tasarının maddeleri üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, dış politikayı eleştirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın siyasi rant amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Afrin'de ÖSO'nun "yağma" yaptığı yönünde iddialar bulunduğunu ileri süren Bakan, hükümetin bu iddiaları araştırmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "yağma" iddalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü dile getirdi.

TSK ve ÖSO'nün birlikte terör ve terörist unsurlarla mücadele ettiğini ve kahramanlık destanı yazdığını ifade eden İnceöz, "Yağma hususunu bakana tekrar sordum. Herhangi bir şekilde böyle bir unsura rastlanmadığını, buna ilişkin hiç bir emare olmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanımız, yağma yapılmadığına dair net bir bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

YPG'ye "terörist" diyemeyenlerin, ÖSO'yu herhangi bir delile ihtiyaç duymadan itham ettiğini anlatan İnceöz, zafere gölge düşürülmemesi ve Afrin'in iç siyaset malzemesi yapılmamasını istedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza." sözlerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanın 17/25'ten sonra kendisinin seçip görevlendirdiği, 5 yaverinden 3'ü FETÖ'cü çıkarsa bu danışmaların kaçı FETÖ'cü onu da Allah bilir." dedi.

Tayyar'ın "başsavcıya baskı yapıldığı" iddiasını da hatırlatan Özcan, "FETÖ'yle mücadele konusunda gerçekten çok samimiyetsiz davranıyorsunuz. Bakın, kendi milletvekilinizin söylediklerini Türkiye'de bir savcı ihbar kabul edip bunun üzerine dahi gitmiyor." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Figen Yüksekdağ ise milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Bu kadar süre içerisinde, biz, bir tek AKP milletvekilinin ya da MHP milletvekilinin herhangi bir soruşturma geçirdiğine tanık olmadık. Yani yargı aslında bizim için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz

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