"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

TSK ve ÖSO'nün birlikte terör ve terörist unsurlarla mücadele ettiğini ve kahramanlık destanı yazdığını ifade eden İnceöz, "Yağma hususunu bakana tekrar sordum. Herhangi bir şekilde böyle bir unsura rastlanmadığını, buna ilişkin hiç bir emare olmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanımız, yağma yapılmadığına dair net bir bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın üçüncü bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

YPG'ye "terörist" diyemeyenlerin, ÖSO'yu herhangi bir delile ihtiyaç duymadan itham ettiğini anlatan İnceöz, zafere gölge düşürülmemesi ve Afrin'in iç siyaset malzemesi yapılmamasını istedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu. İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza." sözlerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanın 17/25'ten sonra kendisinin seçip görevlendirdiği, 5 yaverinden 3'ü FETÖ'cü çıkarsa bu danışmaların kaçı FETÖ'cü onu da Allah bilir." dedi.

Tayyar'ın "başsavcıya baskı yapıldığı" iddiasını da hatırlatan Özcan, "FETÖ'yle mücadele konusunda gerçekten çok samimiyetsiz davranıyorsunuz. Bakın, kendi milletvekilinizin söylediklerini Türkiye'de bir savcı ihbar kabul edip bunun üzerine dahi gitmiyor." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Figen Yüksekdağ ise milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "Bu kadar süre içerisinde, biz, bir tek AKP milletvekilinin ya da MHP milletvekilinin herhangi bir soruşturma geçirdiğine tanık olmadık. Yani yargı aslında bizim için çalışıyor." ifadelerini kullandı.