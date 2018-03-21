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"Torba tasarı" TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Elvan: - "Hükümetimiz, Büyükşehir Yasası'nda ortaya çıkan bazı aksaklıkları giderme yönünde bir çalışma yürütüyor. Düzenleme bitince TBMM'ye sunacağız"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, hükümetin, Büyükşehir Yasası'nda ortaya çıkan bazı aksaklıkları giderme yönünde bir çalışma yürüttüğünü, çalışma bitince düzenlemenin TBMM'ye sunulacağını bildirdi.

Elvan, TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın dördüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

FETÖ'nün, ülkeyi bölmeye, parçalamaya, bir anlamda insanları birbirine düşürmeye yönelik bir girişimde bulunduğunu belirten Elvan, "15 Temmuz gecesi tüm partilerimiz burada bu darbe girişimine karşı dik bir duruş sergilediler." dedi.

Özellikle kamudan atılan personelin, FÖTE ile ilişkisi olan, bu terör örgütü içerisinde yer almış olan kişilerden oluştuğunu anlatan Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Ancak bunlar arasında belki hata yapılmış olan bazı isimler söz konusu olabilirdi. İşte bunu da gidermek amacıyla yine kanun hükmünde kararnameyle bazı devlet memurları kurumlarına iade edildi. Daha sonraki süreçte bir OHAL Komisyonu oluşturuldu. Şu anda tüm itirazları OHAL Komisyonu değerlendiriyor. OHAL Komisyonu neticesinde de gerek duyulması halinde ilgili kişi yargıya başvurabilecek. Dolayısıyla süreç devam ediyor. Ama bu tür darbe girişiminde bulunanlara karşı her birimizin son derece dikkatli ve onlara karşı dik bir duruş sergilemesi son derece önemli."

Elvan, hükümetin, özellikle Büyükşehir Yasası'nda ortaya çıkan bazı aksaklıkları giderme yönünde bir çalışma yürüttüğünü, çalışma bitince düzenlemenin TBMM'ye sunulacağı bilgisini verdi.

Elvan, Kalkınma Ajansları için küçük belediyelerden kesilen payların alınmaması yönünde de bir çalışma bulunduğunu kaydetti.

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