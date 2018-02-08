"Torba tasarı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Torba Kanun Tasarısı'ndaki düzenlemelerle ilgili kaynağa dikkati çekerek, "Düzenlemelerin bir kısmı zorunluluk ama kaynağın işsizlik sigortası olması endişelerimizi artırdı. İşsizlik sigortası, bütün sosyal projelerin kaynağı olarak ortaya konamaz." dedi. AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülüyor. CHP'li Temizel, tasarının tümü üzerindeki konuşmasında, Maliye Bakanlığının hazırladığı etki analizi raporu doğrultusunda, düzenlemenin bütçeye maliyetini 19 milyar 793 milyon lira olarak hesapladıklarını belirterek, "Bütçe gelirlerinde 19 milyar lira azalmaya neden olan bir paketi görüşeceğiz. Sıradan bir olay değil." ifadesini kullandı. Tasarıda yer alan sosyal ve istihdam amaçlı düzenlemelere karşı durmalarının söz konusu olmadığını vurgulayan Temizel, ancak bu projelerin kaynağının dikkatle ele alınması gerektiğini bildirdi.

Kaynaklar sağlıklı seçilmezse projelerin ileriye dönük olumsuzluklar yaratabileceğine işaret eden Temizel, "Bu düzenlemelerin bir kısmı zorunluluk ama kaynağın işsizlik sigortası olması endişelerimizi artırdı. İşsizlik sigortası, bütün sosyal projelerin kaynağı olarak ortaya konamaz. İşçilerden kesilen paralardan sosyal projelere kaynak aktarılmasını karşıyız. Bunu yapamayız." diye konuştu. -"Elektronik polis denetimi" HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, tasarıyla RTÜK mevzuatında yapılmak istenen değişikliğin, temel hak ve özgürlüklerle ilgili olumsuz bir düzenleme olduğunu belirtti. Söz konusu maddenin Torba Tasarıdan çıkarılması, ayrı ele alınması ve kapsamlı olarak tartışılması gerektiğini aktaran Kürkcü, hak ve özgürlüklerle ilgili bu konunun bu şekilde ele alınmasının yanlış olduğunu ifade etti. RTÜK denetim alanının frekans tahsisi doğrultusunda ele alınmasını isteyen Kürkcü, kurula yetkisi kapsamının dışında bir özellik kazandırılmaya çalışıldığını savundu. Teknolojinin geldiği noktada bir mobil telefon aracılığıyla yayın yapmanın mümkün olduğuna işaret eden Kürkcü, tasarının hedefinin büyük radyo televizyon kuruluşları değil, kendi olanakları ile lisansız yayın yapan ya da bundan sonra yapmayı planlayanlar olduğunu söyledi. Kürkcü, bunun Türkiye'yi hızla elektronik polis denetimine doğru götürüleceğini ileri sürdü.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, yatırımla ilgili tüm olumlu düzenlemelere her zaman destek verdiklerini belirtti. Ancak tasarının Meclise getirilişindeki usulleri eleştiren Ayhan, bu tip torba tasarılarının yasama faaliyetlerinin düzensiz ve eksik yapıda ele alınmasına neden olduğunu söyledi. Tasarıdaki pek çok maddenin ilgili diğer komisyonlarda ele alınmasına ihtiyaç duyduklarını aktaran Ayhan, sağlıklı bir yasama faaliyeti için bunun şart olduğunu vurguladı. Ayhan, tasarıda yer alan maddelere ilişkin, "Tasarıdaki düzenlemeler gerçekten önemli. Esasen bu gelenler bir derde deva olacak, bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor." dedi. Yatırım ortamında kuralların kesin belirlenmesi ve herkes için aynı şekilde uygulanmasının önemine de işaret eden Ayhan, aksi halde yatırımın geliştirilmesinin mümkün olamayacağını belirtti. -"Geniş toplum kesimleri bekliyor" AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, düzenlemenin içeriğine değinerek, "Başta iş dünyamız olmak üzere geniş toplum kesimleri tarafından biran önce kanunlaşması beklenen bir tasarı." ifadesini kullandı.