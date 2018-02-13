"Torba tasarı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, bir ülkede ekonominin güçlü olabilmesi için her alanda güvenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin, Dünya Adalet Projesi'nde 113 ülke arasında 101. sırada yer aldığını kaydetti.

Torba tasarı Meclis'ten çıktığı takdirde yeni bir özelleştirme furyasının başlayacağını ileri süren Çam, adalet ve demokrasi olmadan geliri artırmanın ve zenginleşmenin mümkün olmadığını belirtti.

İnternet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenlemeye, RTÜK yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında tasarıda yer verildiğini savunan Çam, "Dijital çağda dijital sansürü kimseye anlatamazsınız." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Hükümet tarafından 2003 yılından bu yana birçok yasal düzenleme yapılmasına karşın Türkiye ekonomisinde değişen bir şeyin olmadığını ileri sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenleme konusunda, "Dijital çağda dijital sansürü kimseye anlatamazsınız." dedi.

Türkiye gibi ülkeler için büyümenin, kalkınma ile değerlendirilmesinin gereğine işaret eden Tamaylıgil, borçlanmada dış kaynak yaratmada ise bir takım sorunların yaşandığını ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, para sahiplerinin sürekli hareket halinde bulunduğunu belirterek, bu kişilerin ya hukuki güvencenin olduğu ülkeleri ya da hükümetler tarafından kendilerine devlet güvencesi vadedilen ülkeleri tercih ettiğini, Türkiye'nin de bu ikinci grup ülkeler arasında yer aldığını aktardı.

Yaratıcı ve yetişmiş beyinlerin de özgürlük alanları aradığını, Türkiye'nin özgürlük sıralamalarında adeta "nal topladığını" savunan Paylan, bu nedenle yetişmiş beyinlerin ülkeyi terk ettiklerini veya bunu düşündüklerini iddia etti.

- "Niye İstiklal Marşı okumadınız?"

Paylan'ın, iki buçuk yıldır ana akım televizyon kanallarında ekrana çıkmadığını söylemesi üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, "O zaman reytingin yok." demesi toplantıda gülüşmelere neden oldu.

Barışçı bir HDP Kongresi düzenlediklerini bildiren Paylan'a, Ağbal, "Niye İstiklal Marşı okumadınız?" diye karşılık verdi.

Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle Rusya'ya ne tür imtiyazlar verildiğini soran Paylan, "Ne alındı, ne verildi? Gebe miyiz acaba?" sorularını yöneltti. Paylan, bunlarla ilgili Hükümet'ten açıklama beklediklerini vurguladı.

Maliye Bakanı Ağbal ise bu tür ifadelerin doğru olmadığını ve kullanılmamasını istedi.

Daha sonra tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi.