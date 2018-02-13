HABER

"Torba tasarı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 17:19 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Çam: - "(İnternet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenleme) Dijital çağda dijital sansürü kimseye anlatamazsınız" - HDP İstanbul Milletvekili Paylan: - "Türkiye, özgürlük sıralamalarında nal topluyor"

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenleme konusunda, "Dijital çağda dijital sansürü kimseye anlatamazsınız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Hükümet tarafından 2003 yılından bu yana birçok yasal düzenleme yapılmasına karşın Türkiye ekonomisinde değişen bir şeyin olmadığını ileri sürdü.

İnternet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin düzenlemeye, RTÜK yönetim kurulu üyelerinin bilgisi dışında tasarıda yer verildiğini savunan Çam, "Dijital çağda dijital sansürü kimseye anlatamazsınız." ifadesini kullandı.

Torba tasarı Meclis'ten çıktığı takdirde yeni bir özelleştirme furyasının başlayacağını ileri süren Çam, adalet ve demokrasi olmadan geliri artırmanın ve zenginleşmenin mümkün olmadığını belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil, bir ülkede ekonominin güçlü olabilmesi için her alanda güvenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin, Dünya Adalet Projesi'nde 113 ülke arasında 101. sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye gibi ülkeler için büyümenin, kalkınma ile değerlendirilmesinin gereğine işaret eden Tamaylıgil, borçlanmada dış kaynak yaratmada ise bir takım sorunların yaşandığını ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, para sahiplerinin sürekli hareket halinde bulunduğunu belirterek, bu kişilerin ya hukuki güvencenin olduğu ülkeleri ya da hükümetler tarafından kendilerine devlet güvencesi vadedilen ülkeleri tercih ettiğini, Türkiye'nin de bu ikinci grup ülkeler arasında yer aldığını aktardı.

Yaratıcı ve yetişmiş beyinlerin de özgürlük alanları aradığını, Türkiye'nin özgürlük sıralamalarında adeta "nal topladığını" savunan Paylan, bu nedenle yetişmiş beyinlerin ülkeyi terk ettiklerini veya bunu düşündüklerini iddia etti.

- "Niye İstiklal Marşı okumadınız?"

Paylan'ın, iki buçuk yıldır ana akım televizyon kanallarında ekrana çıkmadığını söylemesi üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, "O zaman reytingin yok." demesi toplantıda gülüşmelere neden oldu.

Barışçı bir HDP Kongresi düzenlediklerini bildiren Paylan'a, Ağbal, "Niye İstiklal Marşı okumadınız?" diye karşılık verdi.

Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle Rusya'ya ne tür imtiyazlar verildiğini soran Paylan, "Ne alındı, ne verildi? Gebe miyiz acaba?" sorularını yöneltti. Paylan, bunlarla ilgili Hükümet'ten açıklama beklediklerini vurguladı.

Maliye Bakanı Ağbal ise bu tür ifadelerin doğru olmadığını ve kullanılmamasını istedi.

Daha sonra tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Musa Çam HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan maliye bakanı naci ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Torba tasarı

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (2)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (2)

Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, bu yol çıkmaz sokak (2)

Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, bu yol çıkmaz sokak (2)

AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

Samanlı’dan MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı

Samanlı’dan MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı

Başkan Yılmaz’dan siyasi parti il başkanlarına ziyaret

Başkan Yılmaz’dan siyasi parti il başkanlarına ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.