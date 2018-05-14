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"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel: - "(AOÇ'in belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi) AOÇ arazisinin bu şekilde çiğnenmesine asla izin verilmemelidir. Bu bir suçtur, bu suçu yasal hale getirmek de suçtur" - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: - "Buna ilişkin düzenleme daha önce de gündeme getirilmişti, fakat neredeyse Melih Gökçek'in istifa haberiyle eşdeğer şekilde tasarıdan çıkarılmıştı. Şimdi ise Ankara Belediyesi'ne tahsis edilen arazi daha da artırılarak yeniden getirildi"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" konusunda, "AOÇ arazisinin bu şekilde çiğnenmesine asla izin verilmemelidir. Bu bir suçtur, bu suçu yasal hale getirmek de suçtur." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Temizel, teklifin, "AOÇ'nin belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" maddesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Orada yapılan tema park alanlarını eleştiren Temizel, şöyle konuştu:

"O arazi üzerinde, veriliş amacına, kiralama amacına aykırı bir şekilde yatırım yapmak suçtur. O arazi devletin malıdır ve burada işlenen suç da devlete karşı işlenmiş olur. Burada bir suç işlenmiştir, tarım alanı kullanış amacına aykırı bir şekilde kullanılmıştır.

'Orada milyarlarca lira para harcanmış' deniliyor. Eğer öyle ise bunun da hesabının sorulması gerekir. 'Yapılmış olmuş....' İşte bu olmaz, bunu kabul edemeyiz. AOÇ arazisinin bu şekilde çiğnenmesine asla izin verilmemelidir. Bu bir suçtur, bu suçu yasal hale getirmek de suçtur. 'Oldu bir kere, yapanın yanına kar kaldı" demek yanlış olur. Eğer yapılırsa, Anayasa Mahkemesinde bu olayı sonuna kadar götürmek zorundayız."

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, ekonominin kötü olduğunu iddia ederek, ekonomiye ilişkin eleştirilerini anlattı.

Ülkenin borç batağı altında olduğunu, bu nedenle çıkarılacak kanunlar ve gerçekleştirilecek politikaların, ekonomik ve siyasi olarak güven verecek politikalar olması gerektiğine işaret eden Paylan, "Hiç reform yapamadık, hep palyatif adımlar attık." ifadesini kullandı.

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, HDP'li Paylan'ın, "Seçim kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye söyletildi" sözlerini kabul edemediklerini belirterek, "Bu son derece yanlış ve doğru olmayan bir ifadedir. Bunun ispatını yapamayanlar da müfteridir." dedi.

- "Atatürk'ün mirasına sahip çıkmamış olacaktır"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, teklifin, "AOÇ'nin belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" maddesini eleştirdi.

Buna ilişkin düzenlemenin daha önce de gündeme getirildiğini anımsatan Çakırözer, "O zamanki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa etmesi gündemde idi. Bu düzenleme de neredeyse Melih Gökçek'in istifa haberi ile eşdeğer şekilde tasarıdan çıkarılmıştı. Şimdi ise Ankara Belediyesi'ne tahsis edilen AOÇ arazisi daha da artırılarak yeniden getirildi." değerlendirmesini yaptı.

Çakırözer, söz konusu alana ticari alanlar yapılacağının söylendiğini işaret ederek, "Bu konudaki hukuki süreçler yürüyor. AOÇ'nin bu şekilde kullanımı, kuruluş kanununa aykırı. Bu kanuna göre, bu alanlar amaçları dışında ticari alanlar olarak kullanılamaz. Maddenin bu şekilde kabul edilmesine el kaldıranlar, Atatürk'ün mirasına sahip çıkmamış olacaktır. Böylece de yeniden kamu kaynaklarının israfı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

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