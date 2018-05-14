"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, "Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" konusunda, "AOÇ arazisinin bu şekilde çiğnenmesine asla izin verilmemelidir. Bu bir suçtur, bu suçu yasal hale getirmek de suçtur." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Temizel, teklifin, "AOÇ'nin belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" maddesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Orada yapılan tema park alanlarını eleştiren Temizel, şöyle konuştu:

"O arazi üzerinde, veriliş amacına, kiralama amacına aykırı bir şekilde yatırım yapmak suçtur. O arazi devletin malıdır ve burada işlenen suç da devlete karşı işlenmiş olur. Burada bir suç işlenmiştir, tarım alanı kullanış amacına aykırı bir şekilde kullanılmıştır.

'Orada milyarlarca lira para harcanmış' deniliyor. Eğer öyle ise bunun da hesabının sorulması gerekir. 'Yapılmış olmuş....' İşte bu olmaz, bunu kabul edemeyiz. AOÇ arazisinin bu şekilde çiğnenmesine asla izin verilmemelidir. Bu bir suçtur, bu suçu yasal hale getirmek de suçtur. 'Oldu bir kere, yapanın yanına kar kaldı" demek yanlış olur. Eğer yapılırsa, Anayasa Mahkemesinde bu olayı sonuna kadar götürmek zorundayız."