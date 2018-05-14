"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye içeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün oyunlara rağmen, ekonomisiyle de Hükümetiyle de siyasetiyle de millet olarak dimdik ayaktadır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.

Milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine cevap vermek üzere söz alan Ağbal, yasa teklifinde farklı toplum kesimlerine veya bir takım meselelerin çözümüne ilişkin önerilerin bulunduğunu anımsatarak, "AK Parti hükümetleri olarak her zaman için çözümleri getiren ve ortaya koyan bir parti ve hükümet olduk. Bundan sonra da aynı şekilde vatandaşlarımızın, milletimizin, toplumumuzun ihtiyaçlarını, varsa sorunlarını çözmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ağbal, AK Parti'nin, 24 Haziran seçimlerinden de bugüne kadar olduğu gibi milletin teveccühüyle galip çıkacağını belirterek, son 16 yıldır ekonomide, siyasette, Türkiye'nin gelişmesi noktasında gayretle sürdürdükleri çalışmalara bundan sonraki süreçte de aynen devam edeceklerini söyledi.