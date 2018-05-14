"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye içeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün oyunlara rağmen, ekonomisiyle de Hükümetiyle de siyasetiyle de millet olarak dimdik ayaktadır." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülüyor.
Milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine cevap vermek üzere söz alan Ağbal, yasa teklifinde farklı toplum kesimlerine veya bir takım meselelerin çözümüne ilişkin önerilerin bulunduğunu anımsatarak, "AK Parti hükümetleri olarak her zaman için çözümleri getiren ve ortaya koyan bir parti ve hükümet olduk. Bundan sonra da aynı şekilde vatandaşlarımızın, milletimizin, toplumumuzun ihtiyaçlarını, varsa sorunlarını çözmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ağbal, AK Parti'nin, 24 Haziran seçimlerinden de bugüne kadar olduğu gibi milletin teveccühüyle galip çıkacağını belirterek, son 16 yıldır ekonomide, siyasette, Türkiye'nin gelişmesi noktasında gayretle sürdürdükleri çalışmalara bundan sonraki süreçte de aynen devam edeceklerini söyledi.
Bakan Ağbal, şöyle devam etti:
"Onun için getirilen düzenlemeyi, seçime endeksli bir şekilde, 'Sanki bir şeyler oluyor, bir kriz havası var' sözleriyle polemik konusu yapmak bana göre haksızlık. Yani bazı şeyleri yazsan suç yazmasan suç, söylesen suç, söylemesen suç. Ne yaptığınız, ne dediğiniz belli değil. Bugün dediğinizin, yarın tersini söyleyebiliyorsunuz. Bu Plan ve Bütçe Komisyonu salonu çok şeye şahit oldu. Çok seçimlerden önce duyduk bunları. 'Şöyle olacak, böyle olacak.' Burada hakem millet. Biz, milletimizin sağduyusuna inanıyoruz. Türkiye içeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün oyunlara rağmen, ekonomisiyle de Hükümetiyle de siyasetiyle de millet olarak dimdik ayaktadır. O açıdan kimsenin önümüzdeki günlere dair ekonomiyle ilgili olmayan şeyleri varmış gibi göstererek kriz senaryoları üretmesine gerek yok. Bu ülke bir sürü oyunu gördü, ekonomi üzerinde oynanmak istenen oyunları gördü. Her defasında da Hükümet olarak bu oynanan oyunlara karşı gerekli tedbirleri, kararları aldık ve Türkiye ekonomisi yoluna devam ediyor. Geçen senenin başında bu komisyon salonunda '2017 yılında büyüme yüzde 2-3'ü geçemez' diyenler, yılın sonunda yüzde 7,4 büyümeyi görünce buna da 'hormonlu büyüme' dediler."
Karşı karşıya kalınan meselelerin çözümüne dönük önerilerden gocunulmamasını isteyen Ağbal, 24 Haziran'a giden süreçte, seçimin en adil, demokratik ve katılımcı şekilde gerçekleşmesi için Hükümet olarak her alanda, her türlü çabayı ve gayreti gösterdiklerini bildirdi. 16 yıldır sandıktan AK Parti Hükümetlerinin hep adil seçimler sonucunda çıktığını vurgulayan Ağbal, demokrasi ve hukuk devletinin güçlenmesinin hep AK Parti Hükümetleri döneminde olduğunu ifade etti.
Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün bazı meseleleri daha rahat konuşabiliyorsak veya önceden konuştuğumuz meseleleri artık konuşmayı bile gerekli görmüyorsak, bu 16 yılın kazanımlarının sonucu olmuştur." dedi.
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