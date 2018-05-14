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"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna: - "(AOÇ'nin belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi) Daha önce 10 yıllığına verilen alan şimdi 29 yıllığına belediyeye veriliyor" - "Alan 29 yılın sonunda anahtar teslimi AOÇ idaresine devredilecek. İdare de o alanın tekrar bir daha işletmesini kiraya vererek gelir elde edebilecek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içerisinde, daha önce 10 yıllığına verilen alanın şimdi 29 yıllığına belediyeye verildiğini belirterek, "Alan 29 yılın sonunda anahtar teslimi AOÇ idaresine devredilecek. İdare de o alanın tekrar bir daha işletmesini kiraya vererek gelir elde edebilecek." dedi.

Tuna, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, "Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" maddesi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Teklifle, daha önce 10 yıllığına kiraya verilen alanın şimdi 29 yıllığına belediyeye verilmesi imkanı tanındığını belirten Tuna, "Kiraya verilen alan metrekare olarak artırılmıyor. Sadece bu alan içerisinde, hediyelik eşya, kafe, dondurma ve çay satışı gibi hizmetlerin verilmesi de amaçlanıyor." dedi.

Tuna, bu alanın 29 yılın sonunda anahtar teslimi AOÇ idaresine devredileceğini, idarenin de o alanın tekrar bir daha işletmesini kiraya vererek gelir elde edebileceğini söyledi.

- Ankara'ya, turizme ve ticarete katkısı

Mustafa Tuna, "Ankara'ya, turizme ve ticarete katkısı olması açısından böyle bir kanuni düzenlemenin komisyonca uygun görülmesiyle, orası hızlı bir şekilde hizmete girmiş olacaktır." diye konuştu.

Teklifle, AOÇ'deki söz konusu arazinin satışının gerçekleştirilmediğini belirten Tuna, şöyle devam etti:

"Teklifte yazılı olan 'günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar' ibaresi ile kastedilen şudur: Oraya gelecek turistlerin, geniş alanı gezip dolaştıktan sonra iki bardak çay içmesi, yemek yemesi, çocukların dondurma yemesi gibi ihtiyaçları ile turistlerin hediyelik eşya alması söz konusu olacaktır. Orada kastedilen, bu ihtiyaçlar için yapılacak yerlerdir. Bunlar olmazsa, kimsenin termosla çay getirip içecek hali yok."

Mustafa Tuna, "söz konusu alanın bölgede trafik yoğunluğuna neden olacağı" eleştirilerine, "Yeni yol çalışmaları tamamlanmak üzere. Alan şehrin merkezinde illa ki bir yoğunluk olacak." yanıtını verdi.

AOÇ arazisinde bugüne kadar fabrikalar, evler ve binalar yapıldığını dile getiren Tuna, "Ankara'ya katkılarını düşünerek olaya bakmak lazım." diye konuştu.

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