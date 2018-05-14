"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içerisinde, daha önce 10 yıllığına verilen alanın şimdi 29 yıllığına belediyeye verildiğini belirterek, "Alan 29 yılın sonunda anahtar teslimi AOÇ idaresine devredilecek. İdare de o alanın tekrar bir daha işletmesini kiraya vererek gelir elde edebilecek." dedi.

Tuna, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, "Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) belli bir arazisinin belediyeye bedelsiz tahsis edilmesi ve üçüncü kişilere kiraya verilmesi" maddesi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

Teklifle, daha önce 10 yıllığına kiraya verilen alanın şimdi 29 yıllığına belediyeye verilmesi imkanı tanındığını belirten Tuna, "Kiraya verilen alan metrekare olarak artırılmıyor. Sadece bu alan içerisinde, hediyelik eşya, kafe, dondurma ve çay satışı gibi hizmetlerin verilmesi de amaçlanıyor." dedi.

Tuna, bu alanın 29 yılın sonunda anahtar teslimi AOÇ idaresine devredileceğini, idarenin de o alanın tekrar bir daha işletmesini kiraya vererek gelir elde edebileceğini söyledi.