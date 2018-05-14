HABER

"Torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak - Büyükşehirlerde toplu taşıma hatlarının işletmesi, taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilebilecek - Birlik ve kooperatiflere, belediye bütçesinden, toplu taşımadan ücretsiz veya indirimli yararlananlar için destek ödemesi yapılacak

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, 24 Şubat 2018'den önce ihale edilen elektrik alım sözleşmelerinden, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kabulü yapılan veya devam edenlerin 1 Ocak 2016'dan sonra gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı ödenebilmesi veya kesilebilmesine ilişkin esas ve usullerin tespiti konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Büyükşehir belediye meclisi, şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesinde yetkili olacak.

Büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesi, o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerinden temin edilebilecek. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilecek.

Oda kuruluşu için yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtları, esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerini marifetiyle tutulabilecek. Esnaf ve sanatkarlara odalarca verilen hizmetler de ilçelerde şube açmak suretiyle birliklerce verilebilecek.

Büyükşehir statüsündeki iller ile diğer illere bağlı ilçelerde, kurulu oda bulunmaması durumunda, bu ilçelerdeki esnaf ve sanatkarların kayıt edilecekleri oda ile bu odaların çalışma bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

- Eksikliğin 15 gün içerisinde düzeltilmesi ihtarı

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içerisinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK'ye bildirilmemesi halinde idari para cezası verilecek. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda ise bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK'ye verilmesinden itibaren 15 gün olacak.

- Bismil'in Çeltikli Mahallesi için düzenleme

İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl içerisinde defaten ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

Teklifle, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çeltikli Mahallesi'nde hak sahibi olarak kabul edilerek kendilerine 2003 ve 2004 yıllarında taşınmaz verilen, ancak konutları ve işletme binalarının zemin hareketlerinden dolayı hasar gördüğü teknik raporlarla tespit edilen hak sahibi ailelere ilişkin de düzenleme yapılıyor.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Diyarbakır Valiliğince yaptırılacak teknik tespit raporuna göre hak sahiplerine yapılacak yazılı bildirim tarihini izleyen günden itibaren 180 gün içerisinde, varsa açmış oldukları davadan feragat ederek müracaat edenlerin konut ve işletme binaları yıkılarak yerlerine yenileri yapılacak. Bu süre sonrasındaki müracaatlar dikkate alınmayacak ve herhangi bir hak talebinde bulunulamayacak.

Bu aileler; yapılan ve inşa edilecek yapıların bedelleri için İskan Kanunu mevzuat hükümlerine göre yeniden borçlandırılacak ve varsa önceden ödedikleri bedeller güncellenerek yeni borçlarından mahsup edilecek. Konutları yeniden yapılacak hak sahibi ailelere, talep etmeleri halinde konutları teslim edilinceye kadar borçlarına eklenmek kaydıyla kira yardımı yapılabilecek.

- Karayolları geçiş ücreti ödememe cezasında indirim

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak.

Teklife göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.

İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil edilebilecek.

Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen, ancak düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle tahsilatı yapılmayan para cezaları hakkında ise uygulanmayacak.

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "geçiş ücreti ödemeden otoyollardan geçenlere, geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilmesi" hükmü, Avrasya Tüneli'nden geçişleri de kapsayacak.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında, hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi, 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılacak.

"Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaktır." hükmü ile "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 50 bin lira idari para cezası verilir." hükmünün 1 Temmuz 2018 olan yürürlüğe girme tarihi, 1 Temmuz 2019 olarak değiştiriliyor.

- "Adıyaman tütününün önünü açtık"

Öte yandan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Adıyaman tütünü" ile ilgili madde hakkında açıklamalarda bulundu.

Konu hakkında üreticiler ile görüştüklerini belirten Ağbal, "İlk defa olmak üzere özel aromalı, özel tütün için mevzuat altyapısı oluşturduk. Kooperatifler eliyle bu ürünlerin üretilebilmesi ve satılabilmesinin önünü açtık. Böylece Adıyaman tütünü dediğimiz tütünü, ilk defa mevzuatta ayrıca tanımladık. Meseleye yaklaşırken, bunun sadece üretim ve tüketim konularını değil, bunları vergi konuları ile birlikte konuştuk." dedi.

Ağbal, vatandaşların, yaptıkları düzenlemeyle Adıyaman tütününün önünü açmaya çalıştıklarını bildiklerini ifade ederek, "Bu düzenleme, önümüzdeki dönemde özel aromaya sahip olan bu tütünün yasal yollarla üretiminin önünü açma paketinin önemli bir unsurunu oluşturuyor." diye konuştu.

(Bitti)

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber!Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber!
Son seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucuSon seçimlerin bileni açıkladı! İşte son anket sonucu
Hükümetten ABD'ye çok sert Kudüs tepkisi!Hükümetten ABD'ye çok sert Kudüs tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir destek ödemesi karayolları geçiş ihlali para cezası Plan ve Bütçe Komisyonu toplu taşıma Torba Teklif

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Erdoğan'dan çok sert Abdüllatif Şener yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.