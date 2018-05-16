"Torba teklif" TBMM Genel Kurulunda

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 26 Dönem milletvekilleri olarak, Türkiye'ye huzur veya refah getiremediklerini vurgulayarak, "Meclisi tarumar ettik. Yargıyı bağımlı hale getirdik. Basını susturduk. Üniversitelere büyük kötülükler yaptık. Kurumsal çöküşün sonuçlarını bugünlerde görüyoruz." diye konuştu.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, uluslararası ekonomide çalkantılı bir dönemden geçildiğini ve gelişmekte olan ülke piyasalarında ve kurlarında bir baskının oluştuğunu belirterek, "Döviz kuru ve faizler üzerinden Türkiye ekonomisini vurma oyununu yeniden devreye sokma gayreti içindeler. Türkiye ekonomisi ve Türk milleti bu kuşatmayı kıracak güçtedir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, "Döviz kuru ve faizler üzerinden Türkiye ekonomisini vurma oyununu yeniden devreye sokma gayreti içindeler. Türkiye ekonomisi ve Türk milleti bu kuşatmayı kıracak güçtedir." dedi.

Paylan, iki hafta önce komisyonda emeklilere bayram ikramiyesi verdiklerini ancak bir haftada piyasa, dolar ve enflasyonun bunu geri aldığını belirterek, üç yıldır gelir vergisi reformunun yapılması için çağrı yaptıklarını anımsattı.

- "AOÇ, milletin malıdır"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Atatürk Orman Çiftliğine (AOÇ) ilişkin maddenin daha önce de dört defa Meclise geldiğine işaret ederek, "Aslında bu keşke gelmeseydi dediğimiz olay Atatürk'ün mirasına bir ihanetin belgesidir. AOÇ, milletin malıdır. Atatürk'ün emanetidir. Güvencesi de milletvekilleridir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise teklifteki, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununda değişiklik öngören iki maddeyi komisyon aşamasında çektiklerini hatırlattı. Elitaş, kamuoyunda yanlış algılamalardan dolayı ortaya çıkan sorunlar ve zihinlerdeki bulanıklığı ortadan kaldırmak için teklifin ikinci maddesini de metinden çıkaracaklarını bildirdi.

Elitaş'ın çıkarılacağını açıkladığı madde, Hazine Müsteşarlığı ve denetim yetkisine haiz kişilerin, kanunun uygulaması ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkili olmasını öngörüyor.

