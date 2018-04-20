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Trabzon AK Parti seçim çalışmalarına hızlı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi seçim çalışmalarına hızlı başladı.Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte hemen harekete geçen Revi dün akşam İl Yönetim Kurulu ve İl Yürütme Kurulu ile birlikte 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek olan seçimlerle alakalı ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

Trabzon AK Parti seçim çalışmalarına hızlı başladı

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi seçim çalışmalarına hızlı başladı.
Erken seçim kararının açıklanmasıyla birlikte hemen harekete geçen Revi dün akşam İl Yönetim Kurulu ve İl Yürütme Kurulu ile birlikte 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek olan seçimlerle alakalı ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Bugün de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve İlçe başkanları ve Seçim İşleri Birim Başkanları ile toplantı gerçekleştiren Revi, seçim çalışmalarına odaklandıklarını belirterek “Seçim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ve İlçe Başkanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını biliyorum. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile kongre coşkumuzu seçimlere taşıyarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde büyük bir zafer elde edeceğiz” dedi.
Trabzon’da seçim seferberliğinin başladığının altını çizen Revi, “Ülke olarak tarihi bir viraja girmiş bulunmaktayız. 2019 seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kalıcı hale getirerek daha hızlı ve demokratik bir yönetim modeli ile dünyanın en büyük 10 devleti arasına girme yolunda büyük bir adım atmış olacağız. Bu bilinçle birlikte bütün teşkilatlarımız ve belediyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışarak seçimlerden zaferle çıkıp bu başarıyı hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Seçim takviminin açıklanması ile birlikte doğrudan seçim çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Revi "Seçim Koordinasyon Merkezimizin yerini belirledik. Gerekli altyapı çalışmalarını başlattık. Kısa sürede tamamlayıp seçim çalışmalarını SKM’den gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Trabzon AK Parti seçim çalışmalarına hızlı başladı

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