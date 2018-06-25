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Trabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1 vekil çıkardı.

Trabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardı

Osman ŞİŞKO/TRABZON (DHA) - TRABZON'da, 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde, AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1 vekil çıkardı. AK Parti'nin 5 olan milletvekili sayısı, İYİ Parti'nin 1 vekil çıkarmasıyla 4'e düştü.
AK Parti'nin 5, CHP'nin 1 milletvekiline sahip olduğu Trabzon'da, dün yapılan 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin ardından sandıkların açılıp, oyların sayımına geçilmesiyle heyecanlı bekleyiş başladı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti arasında 1 vekil için çekişme oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 1 vekilin önce AK Parti'nin olduğu daha sonra da MHP'ye geçtiği duyuruldu. Sandıkların tamamının açılmasıyla yine resmi olmayan sonuçlara göre, 1 vekili İYİ Parti aldı. AK Parti'nin 5 olan milletvekili sayısı, İYİ Parti'nin 1 vekil çıkarmasıyla 4'e düştü.
AK Parti'de yüzde 56,11'lik oy oranıyla Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora Meclis'e girmeye hak kazandı. Yüzde 15.1'lik oy oranıyla CHP'den Ahmet Kaya Meclis'e giderken, yüzde 11,36'lık oy oranıyla ise İYİ Parti'den Hüseyin Örs milletvekili seçildi. Oy oranı yüzde 13,69 olan MHP, Trabzon'dan milletvekili çıkaramadı.
HÜSEYİN ÖRS: BÜTÜN PARTİLİLERİN VEKİLİ OLACAĞIM
Trabzon'da İYİ Parti'den milletvekili seçilen Hüseyin Örs, sabaha kadar İl Seçim Kurulu'nda bekledi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Örs, "Kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliğini kazandığımız gözüküyor. Bu noktada bize destek olan Trabzonlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sahada çalışırken de onların ilgilerini görüyordum. Sağ olsunlar. Ben de bundan sonra sadece İYİ Parti'lilerin değil, bütün partililerin milletvekili olacağım. Trabzon’un sorunlarında onların yanında olacağım. Trabzon'un rahat ulaşabilecekleri milletvekili ben olacağım. Ne konuda olursa olsun, onların sorunlarının çözümü noktası konusunda yapılması gereken bir şey varsa ben yapacağım. Trabzon’umuza, Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
VEHBİ KOÇ: ÖNCE BİZDE SONRA MHP'DE FİNALDE İYİ PARTİ'DE KALDI
AK Parti 5'inci sıra milletvekili adayı Vehbi Koç ise Trabzon'un yapısına bakıldığında 'mili muhafazakar çizgi'de yüzde 80 oyun sabit olduğunun görüldüğünü söyledi. Koç, "Geri kalan oyların yüzde 20'si hareketli oylar. Bu zaman zaman Sadet Partisi'ne bazen MHP'ye şimdi de İYİ Parti'ye kaymıştır. Trabzon'da da bu olmuştur. Sandıklar açılmaya başlayınca 5 milletvekilliği ilk saatlerde bizde gözüküyordu. Daha sora MHP'ye geçti. Finalde ise İYİ Parti'de kaldı. Hüseyin Örs'e başarılar diliyorum. O da bu memleketin başarılı bir evladıdır. Elinden gelenin en iyisi yapacağından bir endişem yoktur. Artık seçim bitmiştir. Trabzon milletvekilleri vardır. Türkiye'nin milletvekilleri vardır. Türkiye için daha sonra Trabzon için ellerinden geleni yapmalarını kendilerinden bekliyoruz" diye konuştu.

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Trabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardıTrabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardıTrabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardıTrabzon'da AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkardı

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